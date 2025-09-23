La reacción del agro sobre la quita de retenciones: “No fueron tan elogiosos respecto de la medida”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló con Canal E y analizó el trasfondo electoral de la medida correspondiente a la decisión de reducir las retenciones a cero, el rol del campo y la relación con los mercados internacionales.

Ariel Maciel describió el contexto de los anuncios: “Es un combo interesante lo que se armó en el día de ayer, porque lo primero que uno piensa es una baja de retenciones es lo que el campo quería, es lo que venía reclamando el sector agropecuario, es lo que podrían estar festejando”.

El agro no se mostró muy a favor de la reducción de las retenciones

Sin embargo, advirtió que no hubo entusiasmo pleno: “La Sociedad Rural Argentina en un comunicado ratificaba esta necesidad de una baja constante de las retenciones y no una baja electoral, una necesidad de dólares para poder seguir sosteniendo el tipo de cambio”.

Según Maciel, el campo exige previsibilidad: “No fueron tan elogiosos respecto de la medida, porque entienden que tiene que haber más previsibilidad para las campañas para adelante”.

La influencia del momento electoral

Luego, manifestó que la temporalidad del anuncio confirma su uso político: “La realidad es que el plazo justo posterior a las elecciones de que esto se termina, no hizo más que reforzar la idea de que esta es una medida electoral y que el campo tiene que responderle a eso”.

Frente a las críticas, el periodista destacó la reacción del agro: “El campo justamente salió ayer incluso a mostrar los números de lo que se había liquidado y lo que quedaba por liquidar. Dejó claro que no iba a esconder nada, te iba a dar una discusión de frente a la sociedad señalando esto”.

Incluso, comentó que algunos referentes fueron directos: “Decían por qué los productores van a estar liquidando ahora si todo el mundo espera una devaluación después de las elecciones de octubre”.