La gestión tanto económica como política del presidente Javier Milei se encuentra en constante evaluación por parte de la sociedad, la cual sigue dividida entre quienes lo aprueban y quienes lo desaprueban. Ante este panorama, este medio dialogó con el politólogo, Diego Reynoso.

La última encuesta de la Universidad de San Andrés revela una Argentina políticamente partida en dos. Así lo remarcó Diego Reynoso: “La sociedad sigue dividida en dos mitades. Una mitad aprueba al Presidente, la otra mitad lo desaprueba”.

Cuáles son los datos de apoyo hacia Javier Milei

El estudio muestra que el presidente Javier Milei conserva un 49% de aprobación y un 48% de desaprobación. Según desarrolló, esto refleja una polarización firme: “Quienes lo apoyan, lo apoyan, no importa lo que diga o haga, y quienes no lo apoyan, no lo apoyan, no importa lo que diga o haga”.

Aunque el respaldo al Gobierno se mantiene estable, no responde necesariamente a coincidencias ideológicas. “El apoyo a Javier Milei no es acuerdo programático. Ha generado una especie de relación afectiva, emocional”, planteó Reynoso.

Sociedad “cristalizada”

Luego, manifestó que la sociedad argentina está “cristalizada” en sus opiniones, un fenómeno que se observa también en liderazgos como Donald Trump o Giorgia Meloni: “Liderazgos tan polarizantes generan este tipo de blindaje, sobre todo con las estrategias de comunicación que encapsulan a unos y a otros”.

Para el entrevistado, la principal razón de apoyo al Gobierno parece ser la baja de la inflación. “La valoración del freno de la inflación o de la reducción de la inflación está detrás de lo que impulsa la aprobación a Javier Milei”, resaltó.

Sin embargo, aclaró que, “la economía es algo más completo”. A pesar del freno inflacionario, la población sigue reclamando “mejores salarios” y más empleo.