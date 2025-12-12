Reclamos sobre la designación de Presti: “Se tendría que haber pasado a retiro”

El periodista, Alejandro Gomel, dialogó con Canal E y detalló la magnitud simbólica del nombramiento de Carlos Presti como ministro de Defensa, el impacto dentro de la oposición y los movimientos internos del oficialismo de cara a 2027.

Alejandro Gomel subrayó el carácter inédito de la designación: “Se prepara para dentro de un ratito la asunción del nuevo ministro de Defensa de la Nación, el teniente general Carlos Presti”.

El regreso de un militar al marco político

Asimismo, señaló el quiebre de un consenso histórico: “Desde 1983 hasta aquí es la primera vez que un uniformado va a formar parte de un gabinete nacional”. Y recordó la norma política que se rompe: “Había un acuerdo entre los distintos partidos políticos en cuanto a que los militares no participaran más en política, los militares en actividad no podían participar en política”.

Gomel marcó la decisión del presidente Javier Milei: “Lo rompe el presidente Javier Milei y pone a un teniente general en actividad, sigue siendo del Ejército como ministro”. Sobre la misma línea, resaltó que la imagen del acto también llama la atención: “La foto va a ser con un uniformado, Presti prestando juramento frente al presidente Milei”.

Crece la presencia militar en el gabinete de Javier Milei

A su vez, explicó que, “gran parte de lo que va a ser su equipo de trabajo, su gabinete, también son militares en actividad, se ha rodeado de militares”. En este sentido, agregó: “No se lo ha escuchado a Presti hablar sobre lo que sucedió en la última dictadura militar, sería interesante saber cuál es su opinión”.

El entrevistado también anticipó la respuesta opositora: “Parte de la oposición reclamaba que lo que tendría que haber hecho Presti es pasar a retiro, no formar más parte del Ejército”.

Después de la jura, Javier Milei partirá hacia Córdoba. Luego, manifestó que el viaje tiene un objetivo político directo: “Javier Milei va a viajar nuevamente a la provincia de Córdoba con una especie de caravana del agradecimiento”.