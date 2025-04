El empresariado cree que “el problema es la autoexigencia sobrevaluada del Gobierno con la baja de inflación”

En diálogo con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló sobre la exigencia que impuso el Gobierno en querer bajar la inflación y cómo ese plan económico no tiene conforme al empresariado. También se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la imposibilidad de levantar el cepo en el tiempo que había establecido Javier Milei.

Ariel Maciel se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y cómo las expectativas sobre el monto del “front load” generan nerviosismo en los mercados. “Para muchos ese piso del cual se habló, recordemos, el 40%, implicaba unos USD 8.000 millones. Después se habló de entre 10.000 y 12.000 millones. Eso va variando el humor del escenario”, señaló.

“La política mete mucho ruido en la economía”, advirtió, y subrayó que el Gobierno enfrenta dificultades crecientes para acumular reservas. Además, cuestionó la estrategia oficial: “El problema, ¿sabés cuál es? Me decían algunos empresarios, es la autoexigencia sobrevaluada que hizo el Gobierno con la baja de inflación”.

La promesa sobre un posible levantamiento del cepo a fin de año empieza a perder credibilidad

La promesa de una inflación mensual del 1% y una brecha cambiaria cero “era el mundo ideal para levantar el cepo este año. Todo eso está casi descartado”, explicó Maciel. Y alertó: “Si el FMI pide liberar el control cambiario o aplicar una banda de flotación, eso generaría una debilidad mayor”.

Otro factor de inestabilidad fue el polémico respaldo del presidente Javier Milei a la criptomoneda $Libra. “Fue una ruptura en el camino alcista del Gobierno”, opinó. Luego, agregó: “Empezó a generarle muchas dudas desde lo político. Aparecieron opositores que se animaron a levantar la voz”.

Panorama complicado para el Gobierno en el marco del paro de la CGT

Sobre el paro de la CGT, el periodista recordó que, “va a ser el tercer paro general contra la gestión de Javier Milei, y llega en un momento clave”. La movilización también suma a sindicatos y organizaciones sociales, configurando un paro de 36 horas.

“El Gobierno intentó negociar a través de Guillermo Francos, pero no llegó a nada. La CGT salió a decir que no había ni habría negociaciones”, explicó. A su vez, remarcó que el Ejecutivo buscó contener el impacto del paro con una jugada arriesgada: “Forzó una conciliación obligatoria con la UTA para que el transporte no se sume. Pero al ser un paro general, muchos trabajadores podrían adherirse igual”.

Interna peronista

El entrevistado también abordó la tensión creciente dentro del peronismo: “La candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como diputada provincial por la Tercera Sección es un hecho. No hay acuerdo ni negociaciones”.

En cuanto a la percepción del sector de Máximo Kirchner, señaló: “Creen que Axel va a ceder a último momento. Del otro lado, hay intendentes que le exigen a Kicillof que enfrente ahora, en una legislativa, si quiere tener poder real para ser presidente en el futuro”.