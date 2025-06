“La visión del Gobierno no apunta a un boom de consumo, está retirando el gasto público”

El economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio, Matías Wilson, conversó con Canal E y trazó un análisis de la coyuntura económica y el impacto en las empresas comerciales en un contexto de estabilización macroeconómica.

“Realmente, estamos al borde de una crisis profunda”, afirmó Matías Wilson. Y agregó: “La primera etapa, que era estabilizar la macro, se cumplió, creo, o está en vías de cumplirse, y eso es una condición necesaria para volver a crecer”.

Preocupación por el bajo consumo

Luego, aseguró que desde el sector comercial se entiende que el proceso es gradual: “En la Cámara de Comercio estamos preocupados por el tema del consumo, pero sabemos que hay que ser un poco más pacientes, porque venís de un desorden macroeconómico muy fuerte”.

Con respecto a la evolución del crédito y el financiamiento, Wilson explicó que, “empieza a aparecer un fenómeno que es el crowding out o el crowding in”. Según su definición, “el crowding out es básicamente cuando vos tenés limitación de cantidad de crédito disponible en el mercado interno, si entra el Estado a financiarse, lo que hace básicamente es llevar al sector privado parte de ese crédito”.

Cambios en el financiamiento

Sin embargo, planteó que ahora el panorama está cambiando: “Al acomodar las cuentas públicas y no necesitar financiarse, vos le sacás parte del crédito al sector privado. Entonces, eso se está viendo volver, por eso estamos viendo la recuperación del consumo también”.

Por otra parte, el economista planteó que la actual administración no apunta a una expansión del gasto público: “Me parece que la visión del Gobierno, por lo menos a la política que está llevando adelante, no son de boom de consumo, está retirando el gasto público”. En cambio, observó un enfoque “más al tema de la inversión y el lado de la productividad y producción en general”.

En este sentido, comentó que aunque no se espera un consumo desbordante, “si vos creces el 5% este año, el consumo va a acompañar”. Y aclaró: “Nosotros no esperamos un boom de consumo por ahí como en gestiones anteriores, porque no es hacia lo que apunta, me parece, la política del Gobierno”.