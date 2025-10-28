LaBitConf en Buenos Aires: “Es muy difícil encontrar conferencias de esta temática amistosas para la gente nueva”

El presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, habló con Canal E y analizó la evolución del ecosistema cripto y anticipó los detalles de la edición 2025 del evento más importante de la región como es LaBitConf, que se realizará el 7 y 8 de noviembre en Costa Salguero.

“La LaBitConf es el evento más antiguo del mundo, también del mundo cripto, obviamente”, afirmó Rodolfo Andragnes. “Aunque el corazón sigue siendo Bitcoin y es lo que más ha crecido, los estados, los gobiernos, las empresas, etcétera, tomando Bitcoin, el abanico es enorme”, añadió.

Fuerte auge de la tokenización de activos reales

Asimismo, explicó que la expansión de la tecnología Blockchain trasciende las criptomonedas. “La aplicación de estas tecnologías en distintos ámbitos de las empresas es muy grande, hoy se da muchísimo el tema de tokenización de activos reales”, señaló.

Sobre la normativa reciente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Andragnes puntualizó: “Aunque el real estate es a la cabeza, la realidad es que la CNV tiene como objetivo que cualquier cosa que se pueda registrar en la caja de valores, acciones, fideicomiso, etcétera, puedan estar tokenizados”.

Una nueva perspectiva sobre las criptomonedas

Más allá del aspecto financiero, subrayó la dimensión cultural y filosófica del ecosistema cripto. “Hay muchas cuestiones filosóficas, que es lo más importante, porque Bitcoin y cripto no solo es una cuestión de si ganás unos centavos o no. También es un cambio de cómo entender las cosas y la realidad”, aseguró.

“A raíz de ese cambio podés empezar a dimensionar el impacto que va a tener esta tecnología”, afirmó el entrevistado, y recordó que, “ya son dieciséis años después y siendo tan amplio el alcance de esto, con Estados Unidos desarrollando y promoviendo el desarrollo de monedas estables, reemplazos de dólares, hay todo un mundo muy grande de aplicaciones que acompaña a Bitcoin”.

A su vez, destacó que LaBitConf busca acercar el mundo cripto a todo tipo de público. “Es muy difícil encontrar conferencias de esta temática que sean amistosas para la gente nueva. Muy difícil porque tenés cosas donde el tema tiene que ser muy pro y el disertante tiene que ser muy pro para marcar la calidad del proyecto”, explicó.