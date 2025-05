Laiun, sobre los nuevos cambios económicos: “El cumplidor es el gran perdedor”

Los nuevos umbrales para informar movimientos económicos, anunciados por el ARCA, generan alivio en algunos sectores pero también encienden críticas por su falta de incentivo a los contribuyentes cumplidores.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la tributarista, Fernanda Laiun, quien comentó que la reciente actualización de los montos mínimos para declarar operaciones económicas busca simplificar el sistema tributario.

“La medida anunciada lo que hace es poner los regímenes de información en montos razonables”, explicó la tributarista y sostuvo, que estos montos estaban desactualizados por la inflación: “Había que informar hasta por sacar 5.000 pesos para un taxi. No tenía sentido”.

Laiun detalló que las nuevas cifras, de 10, 30 y 50 millones de pesos, según el tipo de operación, no implican una pérdida de control para la AFIP, hoy llamada ARCA. “No se pierde información esencial. Por ejemplo, aunque los escribanos ya no informen operaciones inmobiliarias, esa información sigue viniendo desde los registros de propiedad”, aclaró.

Simplificación, no descontrol

Frente a quienes temen que estas flexibilizaciones alienten la evasión, Laiun fue categórica: “No creo que esté por ese lado. No estamos hablando de montos millonarios”. Explicó que la nueva norma reduce fricciones innecesarias sin eliminar datos clave: “Es una medida de simplificación, de agilización, menos burocrática. Pero no se pierde nada fundamental para el control fiscal”.

En ese sentido, celebró que muchas exigencias formales dejarán de ser un obstáculo para el cumplimiento. “Antes, por cualquier compra chiquita, ya te pedían el número de DRI. Era un trastorno en la vida diaria”, dijo.

¿Y los que siempre cumplieron?

Pero no todo fue elogio. Laiun apuntó con dureza a una constante en la política tributaria argentina: “Hace como 30 años que pagar en tiempo y forma es ser el tonto de la película”. En su análisis, la falta de premios o incentivos para los cumplidores agrava una lógica perversa. “Con cada blanqueo o moratoria, el que evadió termina pagando igual o menos que el que cumplió”, criticó.

Mencionó que esta tendencia atraviesa todos los gobiernos: “Kirchner, Macri, Milei, todos hicieron blanqueos. Siempre fue tonto el que pagó en tiempo y forma”. En tono irónico, remató: “No quisiera un monumento, pero sí que me devuelvan algo de todo lo que pagué al día”.

El problema estructural: sin incentivos ni control eficaz

Laiun también fue crítica con la capacidad operativa del fisco. “Generar toda esa información cuesta plata. Y muchas veces no se usa porque el sistema no está preparado para procesarla”, señaló. Para la entrevistada, el problema no es la falta de datos sino la falta de inteligencia fiscal. “Lo que deberían haber hecho es minería de datos: cruzar lo que alguien declara con lo que gasta. Pero nunca hubo recursos para hacerlo”, añadió.

Ante esta realidad, defendió la reforma como un paso lógico: “Quizás es mejor simplificar. Porque tener mucha información y no usarla, genera costos inútiles”.

El desafío: premiar al buen contribuyente

Hacia el cierre, Laiun retomó las palabras del titular de ARCA, Juan Pazo quien dijo que el objetivo era “invitar a la gente a facturar por las buenas razones”. Su respuesta fue directa: “Esperemos que ese premio del que hablan sea algo muy motivador”. Para finalizar, agregó: “el cumplidor seguirá siendo el gran perdedor”.