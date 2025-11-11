“Las perspectivas macroeconómicas para la Argentina son mucho más optimistas que las de la mitad del año hasta octubre”

El economista, Federico Vaccarezza, en contacto con Canal E, se refirió al presente económico argentino y las proyecciones hacia 2026, también marcó que el resultado electoral de octubre “se convierte en un parteaguas” que reconfiguró el escenario macroeconómico y la percepción del sector privado.

Según Federico Vaccarezza, los resultados de las elecciones “marcan un parteaguas. Lo que queda claro es que el Gobierno queda mucho mejor parado, queda mucho mejor parado macroeconómicamente también, porque esto le genera muchísima confianza por el lado del sector privado, tanto a nivel nacional como internacional”. En este contexto, sostuvo que, “las perspectivas que se abren son optimistas”, aunque advirtió que esa mejora será “más optimista para los sectores financieros, de hidrocarburos y de grandes inversiones”.

La crisis de las PyMEs

Asimismo, señaló que es fundamental observar con atención “el funcionamiento del resto de los sectores”, especialmente los industriales y las PyMEs. Además, planteó que, “lo que está más complicado son las empresas medianas”, y advirtió sobre la dificultad que tienen para reinventarse: “La única posibilidad que tienen de reinvertirse es convertirse en importador, poner una lona sobre las máquinas y comenzar a importar mercadería”.

Vaccarezza alertó que esta dinámica “indiscutiblemente va a tener un impacto sobre el empleo y sobre la generación de trabajo genuino real”. Si bien consideró que, “los empresarios sí tienen la posibilidad de hacerlo”, mencionó la necesidad de analizar “cuál sería el impacto social y sobre todo los impactos en los indicadores de empleo en ese sentido y cómo eso también perjudicaría sobre los sectores del consumo”.

Un nuevo panorama macroeconómico

No obstante, sostuvo que, “las perspectivas que se abren macroeconómicamente para la Argentina, para lo que tenga que ver con los próximos meses, son mucho más optimistas que las que se venían barajando de la mitad del año hasta octubre”. En ese sentido, destacó que el nuevo escenario “va a ser muchísimo más claro, muchísimo más previsible”, lo que “va a traer la materialización de muchas inversiones que se habían presentado en el RIGI pero que todavía no se habían avanzado”.

El economista insistió en que “hay sectores en los cuales pueden llegar a generar un diferencial para la Argentina, pero hay que ir mirando con lupa los sectores industriales, las pequeñas y medianas empresas y el empleo”. Pese a la cautela, subrayó que, “la mirada es mucho más calma y optimista que hace una o dos semanas atrás”.

Sobre la posible recesión técnica, explicó que, “estamos en una suerte de desaceleración”, aunque aclaró que aún no se cuentan con todos los indicadores: “Recién hacia diciembre, enero vamos a tener una perspectiva más clara de cómo termina cerrando el año. Pensemos que recién para marzo vamos a tener el dato cerrado de 2025 completo”.