Leo Alberto: “Hoy el mercado sufre una doble pérdida por activos y tipo de cambio”

En entrevista con Canal E, el economista Leo Alberto analizó el comportamiento reciente del mercado argentino y explicó por qué muchos inversores están enfrentando una “doble pérdida”: caída del valor de los activos y suba del tipo de cambio. Según el especialista, este escenario se mantendría al menos hasta después de las elecciones legislativas de octubre, ya que la principal variable que observa el mercado no es la macroeconomía, sino la continuidad política.

Activos argentinos: caída en dólares y efecto arrastre

Alberto explicó que, como sucede habitualmente en Argentina, antes de una devaluación fuerte se observa una venta anticipada de activos argentinos en el exterior, por miedo a una suba del dólar. Luego, una vez concretada la devaluación, esos activos pierden todavía más valor medido en dólares. “Es una doble pérdida”, señaló.

El índice Merval, por ejemplo, pasó de más de 2.000 a unos 1.600 dólares, y cuesta que se recupere en moneda dura. “Para que eso ocurra, debería bajar el tipo de cambio —algo poco probable— o subir fuertemente el valor de las acciones”, explicó.

Octubre como punto de inflexión

Para el economista, la incertidumbre electoral es el principal freno para la recuperación. “Hasta que no pasen las elecciones de octubre, esta brecha entre tipo de cambio y activos no se va a cerrar”, sostuvo. Y agregó: “Desde la mirada de los inversores internacionales, un cambio de signo político podría derivar en una salida más profunda del mercado argentino”.

Tasas altas, apalancamiento y riesgo de quiebra

Alberto también alertó sobre los riesgos del apalancamiento con tasas cercanas al 4% mensual, una situación que se volvió insostenible para muchos agentes locales, especialmente tras la reciente suba en la tasa de caución. Esto llevó a varios operadores a desarmar posiciones para cubrir los costos financieros, en un contexto de precios en baja.

“Cuando tomás fondos en el mercado y los activos siguen cayendo, el costo de mantener la posición puede hacerte quebrar. Hay que evaluar si vale la pena sostener la estrategia o asumir la pérdida antes de que sea peor”, explicó.

¿Qué hacer con los dólares y los títulos?

Frente al escenario de dólar estancado, tasas altas y acciones que no repuntan, el especialista advirtió que muchos inversores enfrentan pérdidas simultáneas por tipo de cambio, tasa e instrumentos en cartera. “Si no lográs cubrirte, el círculo vicioso te termina arrastrando. Cada inversor tiene que medir su propio punto de equilibrio (break even) y decidir si vale la pena sostener la posición”.