Leonardo Alberto sobre el shutdown de Estados Unidos: “El inconveniente está marcado por una posible depresión económica”

El economista, Leonardo Alberto, en comunicación con Canal E, analizó el impacto del shutdown en Estados Unidos y sus eventuales consecuencias en Wall Street, el consumo, la política interna y la discusión sobre un posible préstamo o swap a la Argentina.

“En general, para los mercados es recontra importante conocer justamente si efectivamente Estados Unidos va a tener que dejar de contratar una cantidad de personas porque eso tiene un primer impacto en el consumo”, explicó Leonardo Alberto.

Preocupación por la posibilidad de ingresar en una recesión

Asimismo, advirtió que el riesgo es significativo: “Recordemos que Estados Unidos es un país en donde su principal variable es el consumo de sus ciudadanos y si este consumo se ve afectado, indirectamente va a impactar en las empresas a través, por supuesto, de menores ventas y quizás acumulación de stocks y probabilidad mayor de ingresar en una recesión”.

Sobre cómo destrabar el conflicto, Alberto señaló: “La solución, por supuesto, la primaria y la más sencilla de comentar es que se pongan de acuerdo en el Congreso de Estados Unidos y que generen un puente hasta poder justamente ponerse de acuerdo, como suele suceder muchas veces”.

El impacto de la depresión económica en las empresas

En cuanto al rol de la SEC y otros entes, explicó: “La SEC es un organismo fiscal, el resto de los jugadores, FINRA por ejemplo, es un organismo que también recibe del sector privado y del sector público partidas. Pero acá el inconveniente está principalmente marcado por una posible depresión económica que sí realmente afectaría, por supuesto, los niveles de venta de todas las empresas de consumo de Estados Unidos”.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó que, “tampoco se detiene por ahora la máquina, porque recordemos que Estados Unidos hoy por hoy es el principal destino de los excedentes económicos del resto del mundo. El mercado norteamericano seguía concentrando la mayor parte del volumen a nivel global”.

También se refirió a cómo entra Argentina en esta discusión: “20 millones, como le dicen ellos, es una cifra significativa más considerando en este estado de situación, en donde cualquier ciudadano norteamericano dice como no nos dan a nosotros un alivio o nos echan de nuestro empleo para bancar con ese dinero a un ciudadano que no conozco, a un país que no conozco”.