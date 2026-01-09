Liberación de presos políticos por parte de Venezuela: “Estamos hablando de menos de 10 personas que fueron liberadas”

El analista político, Jorge Elías, habló con Canal E y se refirió a la liberación parcial de presos políticos en Venezuela, lo cual volvió a colocar al país en el centro del escenario internacional.

“Cada uno quiere llevar agua para su molino”, afirmó Jorge Elías, y señaló que el chavismo sostiene que se trata de “un gesto unilateral en la liberación de este puñado de presos que, en realidad, estamos hablando de menos de 10 personas que fueron liberadas ayer”, negando cualquier presión externa.

La liberación de presos políticos fue bien recibida por Estados Unidos

Desde el otro lado, indicó que, “tenés a Donald Trump, que dice que, bueno, que el anuncio ha sido plausible, ha sido recibido en forma favorable en Washington y que por eso se suspende la posibilidad de que haya un segundo, una segunda escalada, un segundo ataque”.

Según Elías, el orden de prioridades de Estados Unidos quedó expuesto con claridad. “En el orden de prioridades del gobierno de Estados Unidos, primero fue el petróleo, no quedó duda”, subrayó. Sobre la misma línea, remarcó que, “en ningún momento se habló de democracia ni se habló de respeto a los derechos humanos”.

El plan de Estados Unidos para desmembrar el chavismo

Asimismo, explicó que la estrategia estadounidense se basa en un esquema progresivo: “Simplemente se partió de este plan de tres pases”. Además, detalló que, “la primera fase que es justamente con el chavismo, desmembrando al chavismo”, seguida de “una segunda fase sería con técnicos y ya con incursión civil” y, finalmente, “una tercera fase que es la democrática, la legitimidad democrática”.

El anuncio oficial habló de cientos de presos políticos, pero la realidad fue distinta. “Estamos hablando de menos de 10 personas que fueron liberadas ayer”, reiteró el entrevistado. Entre ellos, destacó la liberación de presos políticos españoles, lo que abre una lectura política más amplia.

“Queda muy claro que evidentemente esa liberación y el vuelo inmediato de Caracas a Madrid habla por sí mismo del factor político”, afirmó, y vinculó ese movimiento con el rol del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.