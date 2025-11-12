Liberación total del cepo: “Los mercados le están diciendo que en algún momento tiene que soltar el tipo de cambio”

El economista, Alejandro Barros, conversó con Canal E y se refirió a la situación cambiaria del país y la posibilidad de una futura salida del cepo. Con un dólar que se mantiene estable, destacó que, “los mercados le están diciendo que en algún momento tiene que soltar el tipo de cambio”.

Alejandro Barros explicó que, por ahora, “todo apunta que por lo menos hasta fin de año va a seguir” el control de cambios. Según desarrolló, “el ministro se muestra relativamente cómodo con esto”, aunque advirtió que, “desde afuera siguen mirándolo como que no está del todo libre para poder ingresar las divisas y salir cuando se desee del mercado argentino”.

Las reservas del Banco Central no corren peligro con una liberalización del cepo

Asimismo, consideró que liberar el tipo de cambio no afectaría tanto las reservas del Banco Central, sino la “posibilidad de consecución de esos dólares de parte de los bancos que intermedian en el mercado”. En ese sentido, afirmó que, “el dólar entraría en una flotación, en principio, debería ser más abrupta, normal para una economía que está saliendo de problemas”.

Barros recomendó prudencia al momento de eliminar las restricciones: “Yo esperaría por ahí a una época de liquidación de la cosecha gruesa, para salir de todas las restricciones cambiarias”. Además, argumentó que ese sería un momento más adecuado, ya que “es una época en que hay liquidación, hay ingresos y hay necesidad de los recursos que vienen de esos ingresos de dólares”.

Los vaivenes del dólar

Al comparar la situación argentina con la de otros países, señaló que, “uno tiene que acostumbrarse a los vaivenes de los tipos de cambio”. Sobre la misma línea, citó el caso de Nueva Zelanda: “Tienen flotaciones bastante abruptas del tipo de cambio e internamente nadie se mueve porque los precios se mantienen constantes y tienen bastante contenida la inflación”.

Sobre si el dólar a $1.100 es caro o barato para la economía, el economista comentó que, “depende de la situación general de todas las variantes económicas”. Y explicó que, “yo puedo tener un dólar de 1.100, pero si corregí los costos internos, por ahí se me convierte en caro”. Por eso, insistió: “Lo que hay que mirar, en realidad, es lo que se llama el tipo de cambio real”.

“El Banco Central mide qué tan apreciada o depreciada está la moneda con respecto a las monedas del resto del mundo”, detalló. En este sentido, agregó: “Por ejemplo, hoy estamos a 1.500 y yo te digo, al tipo de cambio real estamos apreciados. Entonces, ¿eso qué significa? Que en realidad las monedas extranjeras son más baratas”.