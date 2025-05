Liliana Franco: "Hay confianza en materia económica con Milei y las elecciones lo mostraron"

El Gobierno planea implementar una medida económica que pueda liberar al sector privado de controlar el origen de los dólares de “debajo del colchón” y que lo comience a realizar los organismos del Estado, sin embargo, se están evaluando los temas legales y es necesaria la confianza de la gente. En este contexto, este medio se comunicó con la periodista, Liliana Franco.

Liliana Franco analizó los alcances de la nueva medida económica que busca movilizar los dólares "debajo del colchón" e inyectarlos en la economía formal. "Efectivamente, la iniciativa del Gobierno apunta a un objetivo", afirmó, explicando que la filosofía detrás de la medida es "liberar al sector privado del contralor del origen de los fondos".

El Gobierno busca inyectar en la economía los dólares no declarados

Según comentó, "la medida lo que apunta es a ese dinero no declarado". Actualmente, cuando una persona realiza una operación significativa como comprar un auto o una propiedad, debe demostrar el origen de los fondos: "Hoy, los privados tenemos que demostrar, cuando sacamos dinero, dólares, por ejemplo, y queremos comprar algo". Esta nueva disposición, que está elaborada en un 90%, busca que "el control lo van a tener que hacer los organismos del Estado que para eso están".

Franco también detalló que la demora en el anuncio se debe a que "están en la parte legal, es lo que más les preocupa". La intención es que la normativa no sea impugnada fácilmente: "Están puliendo el tema legal. Garantizarse en la medida de lo posible que esta medida no tenga demasiadas impugnaciones en la Justicia".

El Gobierno deberá inspirar confianza en la sociedad

Sobre la posible efectividad de la medida, destacó: "Toda medida económica, para que sea exitosa, tiene que tener confianza en la gente". Aunque señaló que, "la confianza en materia económica, con Milei, y las elecciones lo mostraron, hay confianza en ese aspecto", también alertó sobre el temor a cambios futuros: "La desconfianza con qué viene, con que mañana venga otro gobierno de otro color político y dé marcha atrás, porque ha ocurrido".

La periodista sugirió que podría buscarse darle más peso legal a la medida: "Aunque sea un anuncio de decreto, luego, después de octubre, quizás lo quieran ratificar con la fuerza de una ley". Para generar confianza, sostuvo: "Será cuestión también del Gobierno de ser lo suficientemente explícito, claro, para que, lentamente, la gente se atreva a utilizar ese dinero".

Respecto a quién posee esos dólares, expresó: "Si vos tenés una economía informal del 40% y te diría que es muy amplia la base". Luego aclaró que no se trata estrictamente de un blanqueo: "Un blanqueo establece punitorios, en principio, esto no sería de esa manera. Por lo tanto, no se puede calificar como un blanqueo. Pero, de alguna manera, es un blanqueo".