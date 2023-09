Unos 170 especialistas en macroeconomía y finanzas difundieron un documento en el que cuestionan abiertamente el plan de dolarización de Javier Milei, una de las mayores promesas del postulante libertario, y advierten que puede conducir a una "hiperinflación y un estallido". Por este motivo, la periodista Liliana Franco recordó que, "la última vez que hicieron algo así fue con la intervención del INDEC". "No es habitual que se junten los economistas a cuestionar una promesa de campaña".

Críticas a la dolarización de Javier Milei

"Los economistas lo que plantean es qué significa dolarizar y qué consecuencias negativas tiene dolarizar", explicó la entrevistada. La primera consecuencia es "la pérdida de la libertad de la política monetaria", esto quiere decir que, "ante un shock externo la Argentina no tiene la posibilidad de utilizar esta medida para protegerse", indicó.

En este sentido, la periodista recordó que, "esto pasó con la convertibilidad con los shock externos que sufrió Argentina con la crisis del tequila, la crisis asiática y Brasil".

Para Liliana Franco: "Lo que hace Milei, astutamente, es fijar en la gente la sensación de estabilidad de sus ingresos". "Históricamente, un país como el nuestro que tuvo 57 años de déficit fiscal, dónde la inflación convivió con nosotros salvo con la convertibilidad". Precisamente, "la gente sabe que lo que les guarda el valor del dinero es el dólar". "Milei se está encontrando que para dolarizar necesita dólares", explicó.

Los resultados de la reunión con inversores en Estados Unidos

En este contexto, parte de su equipo viajó a Estados Unidos donde, "hubo reuniones con más de 50 inversores y no se habló de dar fondos a la Argentina o que tres fondos iban a adquirir 60 mil dólares de las acreencias que ofrezca Milei, a mí lo que me dijeron es que no se habló de eso", comentó Franco. Luego añadió que el encuentro "no fue muy satisfactorio para los inversores" que querían más precisiones sobre las medidas que quiere aplicar el candidato libertario.

Para finalizar, la periodista mencionó que "Darío Epstein, Juan Napoli y Diana Mondino pusieron en caja el tema, pero Milei volvió a ratificar la dolarización". "Lo que está mostrando es que no hay equipos muy consolidados". "No se está viendo quien va a ser el ministro de Economía". "Es muy importante lo económico en esta sociedad, a tal punto que por eso estamos hablando que Milei puede llegar a ser presidente", sentención Liliana Franco.