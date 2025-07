Liliana Franco sobre la reunión entre Javier Milei y la Mesa de Enlace: “El clima no está de abrazos y besos”

Fuera de lo que suele ser la forma de manejarse del oficialismo y en un contexto de tensión con el sector agropecuario, el presidente Javier Milei se reunió por primera vez en el año con la Mesa de Enlace. En ese sentido, este medio se contactó con la periodista, Liliana Franco.

Para Liliana Franco, este encuentro marca una excepción en la dinámica oficial: “Es la primera reunión con algún sector productivo”. Y añadió: “El presidente Milei no tiene por costumbre reunirse con la UIA, con la Mesa de Enlace o con entidades empresarias”.

Por qué Javier Milei accedió a reunirse con la Mesa de Enlace

Luego, explicó que Javier Milei accedió al encuentro tras la gestión del titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino: “Tiene muy buena relación con Guillermo Francos”. Asimismo, dijo que le trasladó la invitación para que Milei encabece la inauguración oficial de la exposición rural el 26 de julio. Pero también, detalló: “Le trasladó que el sector agropecuario no está contento”.

“El clima no está de abrazos y besos”, señaló Franco. “Esta reunión obedece a eso, a que los distintos sectores del campo puedan hacer catarsis y trasladarle al Presidente cara a cara sus inquietudes y sus dudas”, destacó.

La exigencia del campo con respecto al tipo de cambio

Entre los reclamos del campo, comentó: “El tipo de cambio, algunos consideran que está atrasado, aunque el Gobierno dice que flota”. Sobre la misma línea, sumó que, “probablemente hoy con 1.300 estarían más conformes”.

La periodista recalcó como un tema central a la infraestructura. “De nada te sirve tener un tipo de cambio bueno para exportar si después para sacar la producción a puerto o te cuesta una fortuna o no la podés sacar”, advirtió. En este sentido, enfatizó: “El deterioro de las rutas no es culpa del gobierno de Milei, sería muy injusto”. Sin embargo, la preocupación es que “el Gobierno dice ‘nosotros no hacemos obra pública, que se ocupe la provincia’”.

“Ningún privado va a ir a ponerte toda la plata sin saber qué retorno de su rentabilidad va a tener”, expresó. Además, planteó: “Es más, ya es un milagro lo que hacen los empresarios en la Argentina”. En relación a este tema, mencionó que, “estamos tan acostumbrados a que no haya acceso al crédito que encontramos natural que uno tenga que financiar con su propio capital”.