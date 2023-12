Los medicamentos registran una suba de 40% en diciembre

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, la constante inflación arrasa en todos los sectores. Sin embargo, el rubro de los medicamentos presenta cierta sensibilidad porque muchos de ellos son vitales y aún así, su incremento este mes trepó a un 40%, acumulando un 300% anual.

Para hablar sobre este tema Canal E se comunicó con Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo Indecom quien contó que se analizaron los 19 medicamentos más vendidos bajo receta relacionado a enfermedades cardiovasculares, diabetes, oncología y los utilizados por jubilados “que compone un 35 a un 40% de la canasta de medicamentos”.

Aumentos y faltantes de medicación

Según Calvete, en el análisis se encontró que en el promedio de la primera quincena del mes de diciembre “el aumento fue del 38,4% y el acumulado anual de 292%”. En el caso de "psicofármacos fue de 43%, cardiovascular 41%, diabetes 40% y oncología un 35%", aportó el entrevistado.

“Cuando analizamos el motivo por el que muchas obras sociales no entregan los medicamentos es porque el Estado dilata mucho los pagos y vemos un sobreprecio en muchísimos medicamentos, en parte producto de una suerte de cartelización que existe en una posición dominante de mercado de los laboratorios”, explicó Calvete.

Obras sociales

Según el entrevistado, “de las 359 farmacias relevadas, más de 340 manifestaron que las obras sociales y las prepagas tardan en los reintegros y si no les hacen los reintegros prefieren no vender o directamente no hacer el pedido”. Y continuó: “Cuando ellos le piden a una droguería o laboratorio, el pago es a un plazo muy largo a 15 días, que en esta situación implica una distorsión de precios”.

Reforma en el sistema y apertura de importación

En ese mismo sentido, expresó: “Muchas droguerías pertenecen a grupos de laboratorios, pero por otro lado también está implosionado el sistema de salud en la Argentina en donde hace falta una reforma”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de la apertura de importación de medicamentos, Calvete expresó que sería “una buena medida” mientras “no haya intervención de laboratorios”.

Para finalizar, expresó: “Hay medicamentos que están mucho más barato que los que se producen acá, pero por cuestiones burocráticas no los dejan importar y realmente sí se abre esa importación va a compensar lo de los genéricos”.