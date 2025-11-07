Lucas Carattini: “El riesgo país aún tiene margen para seguir bajando”

En conversación con Canal E, Lucas Carattini, analista financiero, analizó la dinámica actual de bonos, tasas y riesgo país, destacando el comportamiento resiliente del mercado argentino frente a la volatilidad global.

Mercados en rojo, pero señales positivas para Argentina

“Los bonos están ligeramente negativos, bastante más negativos que las acciones”, señaló Carattini, al detallar que el panorama externo, marcado por las declaraciones del presidente Trump sobre los aranceles y la incertidumbre judicial en Estados Unidos, influyó en la apertura de los mercados.

El especialista explicó que, pese al contexto internacional, el comportamiento local resulta alentador: “En otra situación, las acciones argentinas deberían estar bajando bastante más, teniendo en cuenta lo que caen los índices americanos”.

Carattini subrayó que la baja se da con poco volumen, lo cual es un indicador positivo. Además, remarcó que las conversaciones del Gobierno argentino en Estados Unidos aportan previsibilidad: “Lo que era una incertidumbre sobre cómo se iba a pagar en enero y a mediados del año que viene está bastante despejado, porque se sabe que el plan B es pagar con el swap”.

Según el analista, esto brinda solidez a los bonos y permite que el riesgo país se mantenga estable, con expectativas de continuar su compresión: “Debería tender a comprimir un poquito más para poder efectivamente volver a los mercados”.

Tasas en baja y fortalecimiento financiero

En cuanto a las tasas, Carattini celebró el movimiento descendente: “El propio Banco Central ya bajó la tasa del 25 al 22%, y los bancos también comenzaron a reducir las tasas de los plazos fijos”.

El analista consideró que esta tendencia es positiva para la economía, ya que impulsa el crédito y favorece la actividad: “Las tasas de los préstamos, incluso las hipotecarias, empezaron a bajar, lo cual es una buena señal de financiamiento a largo plazo”.

También destacó la estabilización del tipo de cambio: “Hoy está operando a la baja el tipo de cambio financiero y el oficial, se ve oferta de dólares, y eso está llevando los precios hacia abajo”, detalló.

Respecto del riesgo país, Carattini fue optimista: “Tiene margen para seguir comprimiendo”, y lo justificó en tres factores: la mejora en los rendimientos de países comparables, el despeje de vencimientos del próximo año y la necesidad de alcanzar niveles de entre 400 y 500 puntos para habilitar una emisión internacional sostenible.

“Una emisión de deuda de la Ciudad de Buenos Aires y otra de Santa Fe van a servir como referencia para medir el apetito por riesgo argentino”, adelantó, y concluyó que “si el Ejecutivo logra algunos triunfos políticos con las reformas y el presupuesto, eso ayudaría a consolidar la compresión final del riesgo país”.



