Lucas Luchilo: “Desde 2018 crece aceleradamente la emigración argentina, en especial hacia España”

En diálogo con Canal E, el historiador y profesor de historia latinoamericana Lucas Luchilo analizó el nuevo ciclo migratorio que vive la Argentina y alertó sobre el impacto de la falta de expectativas en el país.

De país receptor a país expulsor

Argentina, históricamente reconocida como un país de inmigrantes, se ha transformado en una nación con altos niveles de emigración. “Con una diversidad de destinos, se fueron de la Argentina entre 2018 y la actualidad alrededor de 300 y pico de mil personas”, explicó Luchilo, destacando que el principal destino actual es España.

Este giro migratorio contrasta con décadas anteriores, cuando la Argentina recibía principalmente migrantes de países vecinos. Según Luchilo, “la migración económica más tradicional de los últimos 40 años se estancó o se redujo”, mencionando una baja en el número de personas nacidas en Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay y Perú que residen en el país.

La excepción más reciente a esta tendencia fue la llegada de ciudadanos venezolanos, cuyo arribo desde 2015 respondió a una crisis humanitaria. Sin embargo, como aclaró el experto, “la cantidad de venezolanos que vino a la Argentina es pequeña con respecto al conjunto de los que salieron de Venezuela”.

España: el nuevo imán migratorio para los argentinos

El atractivo de España para los argentinos no se explica únicamente por razones culturales o históricas. Según Luchilo, “una parte importante de la explicación reside en las condiciones económicas del país al principio de los 2000”, lo que inició una primera oleada migratoria tras la crisis de 2001. Luego, el freno se dio con la crisis financiera global en 2008, pero el flujo se reactivó a partir de 2018.

“A partir de 2018 hay una suerte de efecto de desaliento, una pérdida de horizontes, de expectativas”, afirmó el historiador, refiriéndose a los motivos que empujan a los argentinos a buscar futuro en el exterior. Esta situación de estancamiento, combinada con un mercado laboral más receptivo en España, generó una nueva oleada que se sostiene hasta hoy.

Además, Luchilo explicó un fenómeno clave para comprender esta tendencia: “Se va iniciando un circuito bastante acelerado de salida al exterior... y cuando hay una comunidad importante de argentinos en el país de destino, eso facilita la llegada de nuevos migrantes”. Estas "cadenas migratorias", como se conocen en la literatura especializada, explican por qué España se volvió el epicentro del nuevo éxodo argentino.

La crisis actual, según el especialista, no solo desalienta la llegada de inmigrantes a la Argentina sino que fomenta la salida de quienes ven en el exterior una posibilidad de vida más estable. Así, “converge la posibilidad de encontrar trabajo con el desaliento local”, una combinación que sigue alimentando la migración.