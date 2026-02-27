Luis Machado: “China está siendo un aspirador a muchos de los productos que tiene Argentina”

En diálogo con Canal E, Luis Machado, periodista especialista en agro, analizó el intercambio récord con China y explicó por qué el gigante asiático se consolidó como el principal destino de los productos agroindustriales argentinos.

En ese sentido, el entrevistado destacó que, incluso en un contexto de alineamiento político con Estados Unidos, el comercio con China alcanzó niveles históricos.

“China, incluso en este gobierno que está tan alineado con Estados Unidos, el país asiático tuvo un intercambio récord en exportaciones argentinas hacia ese destino”, afirmó. Según detalló, el sector agroindustrial fue el gran protagonista de esa relación comercial.

Machado subrayó un dato contundente: “Casi el 90% de las exportaciones agroindustriales tuvieron como destino a la República Popular China”. Esta concentración marca una fuerte dependencia del mercado asiático en productos clave.

Carne, soja y sorgo: la alta dependencia del mercado chino

Al desglosar los números, el especialista enumeró cifras que reflejan la magnitud del vínculo comercial. “La carne bovina, el 96% de los embarques fueron a China”, señaló.

La lista continúa con cueros y pieles (93%), sorgo (91%), carne congelada (69%), pescado congelado (56%) y aceite de maní (55%). Además, explicó que si se agrupan complejos como soja, carne, cueros y litio, representan el 85% de las exportaciones en dólares.

El avance fue tal que el gigante asiático no solo se consolidó como segundo socio comercial en 2024, sino que ya lidera el ranking en 2025. “China se ha transformado, no solamente el año pasado en el segundo socio comercial de Argentina en general, sino que en enero ya se convirtió en el primer socio comercial”, remarcó.

Litio, Estados Unidos y la disputa estratégica

Consultado sobre el litio y el llamado “triángulo” con Bolivia y Chile, Machado planteó cautela ante la creciente mirada de Washington. “Ahora que está el ojo tan vigilante de Estados Unidos, veremos cómo se desarrolla”, sostuvo.

El periodista recordó que existen proyectos de inversión estadounidenses en Argentina vinculados al mineral estratégico, clave para baterías y autos eléctricos. “También estamos hablando de negocios, ¿no? Que se elaboran en China en base a litio”, explicó, marcando la complejidad de la cadena global de valor.

Más allá de la puja entre potencias, Machado enfatizó el rol de China como motor de la demanda argentina: “China está siendo un aspirador a muchos de los productos que tiene Argentina”, definió gráficamente.

De cara a 2026, el desafío para el sector agroindustrial será sostener la competitividad, diversificar mercados y administrar el delicado equilibrio entre Beijing y Washington, en un contexto donde el comercio exterior argentino depende cada vez más del gigante asiático.

