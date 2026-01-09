Luis Palma Cané: “El nivel de la actividad industrial ha caído”

El economista, Luis Palma Cané, en comunicación con Canal E, analizó la actividad económica que volvió a mostrar señales de debilidad en noviembre, con una fuerte caída tanto en la industria como en la construcción.

“Lo que está claro es que la industria tuvo un parate después de las elecciones, digamos, por un volumen de importaciones superior al promedio que venía teniendo”, explicó Luis Palma Cané al analizar los últimos datos oficiales. Según detalló, ese fenómeno impactó directamente en los niveles de actividad: “Evidentemente, el nivel de la actividad industrial ha caído”.

De cuánto fue la caída de la industria

Asimismo, remarcó que la caída de noviembre debe leerse en clave intermensual. “La caída, tengo que hablar de otro lado, es la intermensual de este mes de noviembre, es el 0,3%”, señaló, y agregó que la construcción también sintió el impacto del clima postelectoral.

En ese contexto, Palma Cané introdujo un concepto clave para explicar la situación del sector: “Mis datos me dicen que el sector de la construcción se sobre estoqueó”. Según explicó, el impulso previo dejó un exceso de unidades sin vender que ahora demora la recuperación.

“No es lo mismo un stock de departamentos que un stock de suéteres”, graficó. Sobre la misma línea, aclaró: “Los suéteres lo liquidan en 15 días, los stocks de obra civil no es tan fácil salir”.

Los salarios y su lucha contra la inflación

Otro factor central es el deterioro del ingreso real. “Los salarios, tomándolos formales e informales, no le han ganado a la inflación”, afirmó el entrevistado. Esa dinámica, explicó, erosionó las expectativas de los consumidores: “Se ha caído un poco la esperanza de los consumidores de tanta información de parte del Gobierno que los salarios se iban a recuperar más allá de la inflación”.

A su vez, subrayó que la caída fue generalizada: “Prácticamente todos los sectores de la industria y todos los indicadores de la construcción cayeron”. En ese sentido, destacó el comportamiento del cemento como indicador adelantado: “El cemento tiene una curva que convalida lo que yo pienso del stock de la industria de la construcción”.