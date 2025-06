Luis Palma Cané: “El peso en la Argentina no existe porque no sirve como instrumento de ahorro”

El economista, Luis Palma Cané, en comunicación con Canal E, analizó la reciente suba del dólar, el escenario macroeconómico y las estrategias del Gobierno ante el FMI. En un contexto de alta volatilidad cambiaria, ofreció una mirada crítica sobre las intervenciones del Banco Central, la política de tasas y los desafíos estructurales del país.

Con respecto a la suba del dólar mayorista tras la colocación de los Bontes, Luis Palma Cané explicó que, en mercados pequeños como el argentino, “estos movimientos se explican por temas puntuales”. Y agregó: “Puntualmente, evidentemente un factor que juega es la tasa de interés, pero hay que ver de nuevo cómo sigue este tema en cuanto a tendencia”.

Las variaciones en la demanda según el sistema de bandas

En cuanto al esquema de banda cambiaria, advirtió: “Al haber una banda en la cual se acepta, entre comillas, variación en el tipo de cambio, bueno, esto puede pasar, el asunto es que no se salga de madre”.

Cané también criticó las contradicciones del discurso oficial: “De que todo es libre, el libre mercado, etc. Y después, de manera avergonzante, actuás en el mercado del futuro, que es una intervención lisa y llana”.

La intervención del Banco Central en el mercado financiero

Sobre la intervención del Banco Central en el mercado de futuros y el accionar frente al FMI, señaló: “Veremos hasta dónde lo dejan subir, si es que sube, y punto”. En cuanto al comportamiento del mercado dentro de la banda informal de entre $1.100 y $1.300, sostuvo: “Cuando el dólar está por debajo del valor medio de la banda, lo razonable es que la gente incremente la demanda, en cuanto el dólar se va acercando a la banda superior, empiezan a liquidar o a vender”.

Frente a las versiones de una inflación mensual por debajo del 2%, el economista comentó: “La sensación es que el Gobierno sigue haciendo toda la fuerza y todo lo que puede para mantener la inflación debajo del 2%, que es el único objetivo real que se ha cumplido”.

No obstante, advirtió sobre los riesgos del tipo de cambio: “Si el dólar se dispara, que no creo, pero lo van a tener que mirar muy bien. En la Argentina todavía eso de que el peso vale más que el dólar y la moneda fuerte es toda una expresión de deseo”. Sobre la misma línea, afirmó: “El peso en la Argentina no existe”, ya que “no cumple la función básica de una divisa, que sirva como instrumento de ahorro”.