Luis Quevedo: “El 80% de las editoriales argentinas vendió lo mismo o menos que en 2024”

En diálogo con Canal E, Luis Quevedo, gerente general de UDEBA, analizó el informe de la Cámara Argentina del Libro sobre el primer semestre de 2025 y detalló la difícil situación del sector editorial.

Caída de ventas y concentración en pocas manos

Según Quevedo, en Argentina se publican alrededor de 30.000 títulos nuevos por año, pero “solo la mitad va al canal comercial”, es decir, se vende en librerías físicas, tiendas online y otras plataformas. A partir de allí, el panorama no es alentador: “El 40% de las editoriales dijo que redujo sus ventas y otro 40% que se mantuvo igual que el año pasado”, explicó.

“Solo un 20% reportó aumentos en sus ventas respecto a 2024”, precisó Quevedo, en relación a las 500 editoriales activas, en su mayoría ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Al detallar el tamaño de las empresas, señaló: “El 30% factura entre 100 y 500 millones de pesos por año. Solo un 15% supera los 1.000 millones”, lo que refleja un sector dominado por pymes y algunas medianas empresas.

Aunque el informe no aborda la evolución de la facturación a lo largo de los años, los datos de unidades vendidas reflejan una mejora en ciertos casos: “El 56% reportó incrementos en unidades superiores al 25%”, mientras que otro 23% indicó subas más moderadas. Aun así, la gran mayoría se encuentra en una situación de estancamiento o retroceso.

Pocas expectativas y el papel sigue dominando

Sobre las perspectivas a futuro, Quevedo fue contundente: “El 50% cree que el futuro es regular, el 31% muy malo y apenas un 7% lo ve auspicioso”.

Las razones principales del retroceso están vinculadas a la coyuntura macroeconómica: inflación, caída del consumo y ajustes presupuestarios. Sin embargo, las nuevas tecnologías no son la causa central: “La encuesta incluye las ventas de e-books, y el sector sigue dependiendo mayoritariamente del papel”, aclaró.

“Los lectores digitales son una minoría en el mundo, la gente sigue prefiriendo el papel”, remarcó Quevedo, desmintiendo que el formato digital haya desplazado al tradicional.

En relación a los cambios en los hábitos de lectura, Quevedo ofreció una visión más optimista: “Yo creo que hay más lectores. Leen diferente, en otros formatos, pero leen más”, aseguró, explicando que los intercambios cotidianos, incluso familiares o laborales, se dan muchas veces por texto, y eso representa una forma de lectura.

Finalmente, dejó una reflexión sobre la dimensión cultural de la lectura: “La lectura de literatura y poesía siempre fue una actividad minoritaria. Como el teatro o la música, es una expresión cultural de unos pocos”.

