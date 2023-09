Madera sobre el dólar Vaca Muerta: "Nadie quiere pelearse con el Gobierno porque después hay castigos"

El Gobierno lanzó un nuevo tipo de cambio diferenciado para las empresas del sector de hidrocarburos, las cuales podrán liquidar el 25% de sus exportaciones al tipo de cambio CCL sin perder el acceso al MULC.

En este contexto, nos comunicamos con el analista político Hernán Madera, quien habló sobre la nueva incursión del Gobierno en tiempos electorales.

Dólar Vaca Muerta

“El dólar Vaca Muerta llega después del dólar soja y maíz para evitar devaluar el tipo de cambio oficial”, dijo Madera, quien luego explicó: “Se podrán liquidar el 25% de sus exportaciones al CCL”.

“El Gobierno no está llegando con la compra de dólares y por eso surge esta iniciativa, se esperan unos 1200 millones de dólares”, disparó el analista. “Hay que ver si los CEOs cumplen con su palabra”, complementó.

Asimismo, el experto dijo que el malestar es muy fuerte por parte de los productores de Vaca Muerta con el Gobierno. “Nadie quiere pelearse con el Gobierno porque después hay castigos”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que las reservas del Banco Central están liquidando las reservas brutas. “No sabemos cuánto queda del swap pero las reservas están en rojo”, ahondó.

Finalmente, Madera dijo que el nivel de importaciones del país no se puede cubrir con el swap comercial con China. “Que el swap se use para cualquier otra cosa que no sea para importaciones es una avivada”, concluyó.