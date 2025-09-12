El ex intendente de San Nicolás y diputado electo por la segunda sección electoral, Manuel Passaglia, analizó para Canal E el resultado de las elecciones legislativas bonaerenses, cuestionó la estrategia del Gobierno y advirtió sobre la necesidad de dar resultados económicos concretos para recuperar la confianza de los bonaerenses.

Manuel Passaglia destacó el éxito de su fuerza política: “Fuimos el único espacio anti-K que festejó el domingo en toda la provincia de Buenos Aires. Con un muy buen resultado acá en San Nicolás le sacamos más de 25 puntos a la Cámpora, al kirchnerismo y a los libertarios más todavía”.

El único espacio que pudo romper la polarización

Sobre la segunda sección electoral, agregó: “A nivel seccional, que es la región del norte de la provincia de Buenos Aires, fuimos los únicos en toda la provincia que pudimos romper la polarización y quedamos ahí peleando. La verdad que un resultado excelente para un espacio que tiene apenas 45 días”.

Sobre la misma línea, Passaglia subrayó: “Lo más importante es que nuestro resultado electoral tuvo que ver con los hechos concretos, que es lo que le estamos diciendo al Gobierno Nacional, que es lo que están pidiendo los bonaerenses en la provincia de Buenos Aires”.

Los errores del Gobierno en la campaña electoral

Asimismo, cuestionó el rol de Javier Milei en la campaña bonaerense: “Primer error, no tendrían que haber venido el Presidente a competir a una elección municipal y regional de la provincia de Buenos Aires. Segundo error, menos tendría que haber venido con todo el peronismo unido en la provincia. Y tercero, en vez de venir a hablar de lo que realmente nos interesa a los bonaerenses que son los resultados económicos, por parte del Presidente vinieron a hablar y lo único que sabían decir es kirchnerismo nunca más”.

Por otro lado, el entrevistado comentó: “La gente necesita plata, o sea, necesita que si labura todo el mes pueda llegar a fin de mes, pueda mantener a su familia. Y ahí es donde tiene que hablar el Presidente y tiene que tomar medidas en ese sentido”.

Y añadió: “Hace dos años todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo brutal con el ajuste que se está haciendo. ¿Para qué es? ¿Y cuándo van a llegar los resultados? Si no es muy difícil así”.