El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba hizo una dura crítica a Sergio Massa

Cada vez falta menos para el balotaje, en donde Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán para estar al mando del país por los próximos 4 años. Desde diferentes sectores económicos, esta cuenta regresiva se vive con diferentes incertidumbres sobre el futuro del país. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle quien expresó que, “el empresariado está muy preocupado porque realmente tiene que optar entre dos candidatos que que tienen aristas y negativas”.

Sergio Massa y su desempeño en el Estado

Según Tagle, “en el caso del candidato de Massa, sabemos perfectamente lo que ha sido capaz de hacer en su permanencia en el gobierno y sobre todo el año y medio que ha sido ministro de Economía”. Y continuó: “Inició su ministerio prometiendo que iba a acordar con el Fondo, que iba a reducir el déficit, la emisión de moneda y no solamente no cumplió sino que exacerbó los desequilibrios económicos que tiene el Gobierno y las cuentas públicas”.

“A nivel internacional estamos debiendo casi 90 mil millones de dólares en distintos conceptos por la falencia de dólares que tuvo la Argentina a raíz de esta política del cepo cambiario que profundizó Massa”, sostuvo Tagle. Y continuó: “Es muy triste porque no tenemos bienes terminados que no se pueden importar, no tenemos piezas para armar y tampoco muchos insumos médicos que hacen peligrar la salud de muchos argentinos”.

Javier Milei y su plan de Gobierno

Al ser consultado sobre los dichos de Javier Milei y su posible plan de gobierno, el entrevistado dijo que buscar la estabilización de la moneda en la Argentina son requisitos fundamentales para sacar el país adelante. “Si Milei lo hará o lo va a hacer, no lo sé; pero es un candidato que dice claramente lo que él piensa hacer para sacar el país”, agregó.

Según Tagle, si se habla de reflejar las ideas, los principios y los valores que defienden la economía y la política en el país, “Milei lo representa con mayor claridad”. Y continuó: “Dudo que Sergio Massa de un giro de 180 grados y comience a decir políticas similares a éstas, porque lo hemos visto actuar los últimos meses y pensamos que si no lo hizo antes, no vemos porque lo va a hacer cuando asuma la presidencia”.

Para finalizar, expresó: “Argentina necesita un cambio fuerte y drástico hacia la libertad de estabilidad monetaria y hay que saber que cuando se anuncia un plan creíble, consistente y serio con ministros y miembros de un gobierno creíble, el proceso de recuperación comienza a ser mucho más rápido de lo que se prevé”.