Marcelo Rodríguez: “Si bajamos impuestos sin reducir el gasto público, el Estado se quedará sin recursos”

En diálogo con Canal E, el tributarista, Marcelo Rodríguez, analizó la baja en la recaudación de impuestos y alertó sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno ante una posible reforma tributaria.

La caída de la recaudación y sus causas

“El IVA no bajó tanto, estuvo bastante equilibrado”, explicó Rodríguez al analizar el informe de la AFIP que reveló una caída real del 3,5% en octubre. Según el especialista, el descenso se explica principalmente por la eliminación del impuesto PAIS, la reducción de retenciones a las exportaciones y la ausencia del régimen especial de pago de Bienes Personales que rigió el año pasado.

El tributarista señaló que, aunque el IVA se mantuvo estable, “el año pasado hubo moratorias y planes de pago que inflaron la recaudación interanual”, lo que genera una comparación desfavorable en 2025. También destacó que la rehabilitación de los certificados para importadores evitó una caída aún mayor, dado que estos ya no deben afrontar percepciones adicionales del IVA.

Para Rodríguez, los números reflejan un desafío inmediato: “Es un mensaje importante en esta coyuntura para los legisladores que van a analizar el Presupuesto 2026”, advirtió, subrayando la necesidad de evaluar cuidadosamente el equilibrio fiscal antes de tomar decisiones tributarias.

Reforma impositiva y equilibrio fiscal

Consultado sobre la posibilidad de reducir impuestos, el especialista fue claro: “Es muy necesario bajar la carga fiscal que sufren empresas y asalariados, pero hay que ser muy cautos”.

Rodríguez insistió en que una baja de impuestos sin una reducción simultánea del gasto público podría dejar al Estado sin recursos esenciales. “Si vos bajás impuestos, corrés el riesgo de que el Estado se quede sin recursos generales, que son los recursos tributarios”, explicó, y agregó que eso obligaría al Gobierno a “seguir endeudándose con el exterior o internamente”, una práctica que calificó como “nociva” si no se controla.

El tributarista consideró que las reformas deben ser parte de un plan macroeconómico integral, señalando que algunos recortes, como en el impuesto a las ganancias de los asalariados, podrían impulsar el consumo y mejorar la recaudación del IVA, pero también generar presiones inflacionarias. “Hay que analizarlo consensuadamente, porque tiene efectos colaterales importantes para la macro y la microeconomía”, remarcó.

Respecto a las retenciones al agro, Rodríguez reconoció que el sector es “una fuente muy importante de generación de recursos”, pero calificó de “malos impuestos” los derechos de exportación. Aun así, llamó a la prudencia: “Me gustaría que las saquen, como me gustaría que River golee a Boca, pero hay que evaluar el impacto macroeconómico”, ironizó.

Para el experto, cualquier modificación debe acompañarse de una reducción del gasto o una compensación con otros ingresos: “Si reducís las retenciones, tenés que reemplazar esa recaudación o bajar gastos, de lo contrario, se desequilibra todo el sistema”, concluyó.

