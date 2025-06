Marcelo Torres: “Como AAPRESID estamos abiertos y dispuestos a opinar sobre cómo repensar el INTA”

La agricultura regenerativa y la certificación ambiental ganan protagonismo en la producción agropecuaria argentina. En ese contexto, este medio se comunicó con Marcelo Torres, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), quien explicó el alcance de la nueva certificación “Ambiente Regenerativo Certificado” y los desafíos frente a las exigencias internacionales, además del panorama del INTA tras las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger .

Marcelo Torres señaló que AAPRESID ya contaba con un programa de certificaciones, pero que “estaba más enfocado en los procesos”. Sin embargo, explicó que ahora se avanza hacia un enfoque centrado en el producto: “Hay otra certificación que es ‘ambiente regenerativo certificado’ que se enfoca más en el producto. Es decir, este maíz, por decir algo, está hecho bajo estas condiciones”.

El mantenimiento de los campos

Entre los requisitos técnicos, detalló: “Está hecho siembra directa, que ese sistema no está basado en labranza, que tiene una rotación diversa y que el campo tiene la secuencia intensificada. Esto quiere decir que mantenemos el campo verde y vivo la mayor cantidad de tiempo posible”. También destacó el uso de cultivos de servicio con leguminosas, el control biológico de malezas, la fijación de nitrógeno y el uso eficiente del agua.

Luego, Torres manifestó que el modelo incluye componentes sociales y ambientales: “Tiene indicadores sociales, cómo está el personal respecto a las leyes laborales, con todo en regla, que el personal tiene capacitaciones, que esa empresa se conecta con su comunidad”. A eso se suman métricas como “la huella de carbono, la huella hídrica y el impacto de los agroquímicos en el ambiente”.

Las posibilidades de agregar valor a la producción

También remarcó que esta certificación permite agregar valor al grano producido: “Un productor que tenga buenos indicadores tendría que acceder a certificados que le permitan capturar valor. También estamos trabajando con la industria, con la exportación, con el sistema financiero, para que de alguna manera premie a estos productores”.

Frente a las nuevas regulaciones europeas, como la clasificación de Argentina como país de riesgo por deforestación, el entrevistado comentó: “Argentina tiene una excelente huella ambiental en promedio porque nuestra agricultura está basada en siembra directa, en gran proporción y nuestra ganadería en producción”. No obstante, reconoció que, “la Unión Europea impone reglamentación que no es muy racional y a veces se usa como barrera paraarancelaria”.

A su vez, insistió en que el sector debe participar de esos debates, aunque no siempre sean racionales: “Tenemos que atravesar estas discusiones que no siempre son racionales, vamos a un escenario de discusiones serias con indicadores duros y basados en ciencia”. Y enfatizó: “El consumidor del primer mundo cada vez está más interesado en ver de qué manera se produce eso que va a terminar eligiendo consumir”.

En cuanto a las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger sobre reemplazar al INTA por AAPRESID, Torres sostuvo que, “AAPRESID no tiene ningún tipo de injerencia en la conducción actual del INTA, no forma parte de los consejos nacionales directivos ni de los consejos regionales que son espejos del Consejo Nacional, por lo tanto, no tenemos una silla para opinar”. En este sentido, remarcó que, “como AAPRESID estamos abiertos y dispuestos a opinar sobre cómo repensar el INTA”.