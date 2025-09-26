El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, analizó para Canal E las contradicciones del Gobierno, el rol de las cerealeras y las señales políticas detrás del abrupto final del cupo de 7.000 millones de dólares por retenciones cero.

Marcos Pereda cuestionó la contradicción en el discurso oficial: “Somos un gobierno liberal dice, pero esta intervención brutal de mercado no es algo liberal. O sea, los países serios no toman decisiones intempestivas de esta forma, por motivos que ni siquiera son defender al campo”.

El verdadero objetivo detrás de las retenciones cero

Y agregó: “Soy de los pocos que hemos dicho, esto no es una oportunidad para el campo, sino una necesidad de dólares que tiene el Gobierno, y la forma más fácil de hacerse los dólares es a través de esta brutal intervención de mercado”.

Pereda remarcó la frustración que genera la medida: “Esto de, te dan un hueso y te lo quitan, lo hemos dicho siempre, no está bien nada que sea temporario, porque eso refleja simplemente una intervención de mercado”.

Los productores no llegaron a beneficiarse de la medida

Según desarrolló, la rapidez del mecanismo generó malestar: “En la medida en que se cierra el embudo, porque esto fue un embudo, o puerta 12 le decimos, lo más rápido se cierra, más bronca va a generar, porque es como que verdaderamente no dejaron ni siquiera el gustito de poder probar la medida”.

El vicepresidente de la SRA advirtió sobre la falta de transparencia: “Ellos negaron rotundamente que acá hubiese un acuerdo anticipado con las grandes cerealeras exportadoras, y allí también admitiendo que no tenían las cerealeras la cantidad de granos suficientes, y van a tener que estar comprándolo ahora en los próximos 90 días”.

Sobre este punto, comentó: “Le corresponde a la ARCA y a la Secretaría investigar de que verdaderamente esto es así. Y si no lo fuera, tendrían que ir para atrás con todas aquellas que no están respaldadas por una compra anterior”.