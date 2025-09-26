Perfil
Derechos de exportación

Marcos Pereda sobre el fin de las retenciones cero: “No dejaron ni siquiera el gustito de poder probar la medida”

El vicepresidente de la SRA aseveró que la baja temporal de las retenciones “no es una oportunidad para el campo, sino una necesidad de dólares que tiene el Gobierno”.

Pereda
Marcos Pereda sobre el fin de las retenciones cero: “No dejaron ni siquiera el gustito de poder probar la medida” | Cedoc

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, analizó para Canal E las contradicciones del Gobierno, el rol de las cerealeras y las señales políticas detrás del abrupto final del cupo de 7.000 millones de dólares por retenciones cero.

Marcos Pereda cuestionó la contradicción en el discurso oficial: “Somos un gobierno liberal dice, pero esta intervención brutal de mercado no es algo liberal. O sea, los países serios no toman decisiones intempestivas de esta forma, por motivos que ni siquiera son defender al campo”.

El verdadero objetivo detrás de las retenciones cero

Y agregó: “Soy de los pocos que hemos dicho, esto no es una oportunidad para el campo, sino una necesidad de dólares que tiene el Gobierno, y la forma más fácil de hacerse los dólares es a través de esta brutal intervención de mercado”.

Pereda remarcó la frustración que genera la medida: “Esto de, te dan un hueso y te lo quitan, lo hemos dicho siempre, no está bien nada que sea temporario, porque eso refleja simplemente una intervención de mercado”.

Los productores no llegaron a beneficiarse de la medida

Según desarrolló, la rapidez del mecanismo generó malestar: “En la medida en que se cierra el embudo, porque esto fue un embudo, o puerta 12 le decimos, lo más rápido se cierra, más bronca va a generar, porque es como que verdaderamente no dejaron ni siquiera el gustito de poder probar la medida”.

El vicepresidente de la SRA advirtió sobre la falta de transparencia: “Ellos negaron rotundamente que acá hubiese un acuerdo anticipado con las grandes cerealeras exportadoras, y allí también admitiendo que no tenían las cerealeras la cantidad de granos suficientes, y van a tener que estar comprándolo ahora en los próximos 90 días”.

Sobre este punto, comentó: “Le corresponde a la ARCA y a la Secretaría investigar de que verdaderamente esto es así. Y si no lo fuera, tendrían que ir para atrás con todas aquellas que no están respaldadas por una compra anterior”.

