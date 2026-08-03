Margarita Stolbizer calificó al Gobierno de horroroso ”en términos de lo que significa el posicionamiento de la Argentina hacia afuera"

La dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, pasó por Canal E y criticó el proyecto que busca flexibilizar la venta de tierras a extranjeros y cuestionó la política migratoria del Gobierno. También respaldó la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal, aunque advirtió por la falta de un plan económico integral.

En relación con la Ley de Tierras, Margarita Stolbizer sostuvo que la iniciativa debe analizarse dentro de un contexto político más amplio y apuntó contra la política exterior del Gobierno. "Yo creo que hay que contextualizar esto en la marcha de un gobierno que yo califico de horroroso en términos de lo que significa el posicionamiento de la Argentina hacia afuera", afirmó.

Críticas al accionar de Javier Milei en Brasil

Además, cuestionó la política internacional de la administración de Javier Milei y señaló: "La verdad es que no puedo dejar de mencionar los insultos al presidente de Brasil, un país hermano como es Brasil, nuestro principal socio comercial".

Sobre la posibilidad de flexibilizar la venta de tierras a extranjeros, Stolbizer sostuvo que el proyecto es "repudiable" y defendió el papel histórico de la inmigración en Argentina. "Por otra parte, tiene esa inconstitucionalidad de un estado de derecho como el que nosotros tenemos, donde la propia constitución establece el beneficio a todo lo que es la inmigración, que es de lo que se hizo grande nuestro país", expresó.

En ese sentido, agregó: "Yo siempre repito, todos somos hijos de inmigrantes, españoles, italianos, de tantos otros países".

Contradicción en los últimos proyectos del Gobierno

Para la entrevistada, la iniciativa también presenta una contradicción con otras medidas del Gobierno. "Pero por otro lado, encierra una contradicción enorme en el mismo momento en que se dice, vendámosle tierras a los extranjeros indiscriminadamente, pero les cobramos los aranceles en los hospitales, hay una contradicción muy grande", afirmó.

Sobre la soberanía, coincidió parcialmente con Patricia Bullrich y sostuvo: "Yo comparto que la soberanía no está en juego". Sin embargo, rechazó la flexibilización de la normativa y advirtió: "Eso no se hace con una ley que habilite obviamente la venta de tierras a los extranjeros de manera indiscriminada que es lo que se pretende".