Mariana Mei: “El oficialismo busca retomar la agenda parlamentaria”

La agenda parlamentaria vuelve a tomar protagonismo esta semana en medio de un clima político atravesado por tensiones internas, negociaciones con gobernadores y proyectos impulsados por el oficialismo. La periodista parlmanetaria, Mariana Mei, explicó que el Gobierno intenta recuperar impulso legislativo tras el impacto político generado por el caso Adorni.

“Lo que busca el oficialismo es retomar la agenda parlamentaria, que con el caso Adorni realmente se ha visto paralizada”, afirmó la periodista. En ese contexto, detalló que el Ejecutivo trabaja para avanzar con iniciativas como el “super RIGI”, la reforma electoral y la eliminación de las PASO.

Según Mei, el oficialismo ya comenzó contactos con distintos gobernadores para sumar apoyos. “Los gobernadores están ahí expectantes a ver qué pueden negociar y si aprobarían o no esta eliminación de las PASO”, señaló.

El super RIGI y las leyes que busca acelerar el oficialismo

La analista parlamentaria sostuvo que el nuevo esquema de incentivo a las inversiones apunta a sectores estratégicos y a empresas de innovación. “El super RIGI es exactamente para empresas que aún no existen”, expresó.

Además, explicó que el oficialismo pretende acelerar el tratamiento del acuerdo de patentes y otros proyectos vinculados al vínculo comercial con Estados Unidos. “Pretenden darle celeridad para ya tenerlo para el recinto”, indicó.

Otro de los temas que genera preocupación es la posible modificación de subsidios para zonas frías. Mei advirtió sobre el fuerte impacto social que podría provocar la quita de beneficios energéticos en distintas provincias.

“Ya están llegando tarifas de 150.000 y 200.000 pesos sin ese subsidio”, alertó, al referirse a reclamos de legisladores y gobernadores del interior del país. También mencionó el deterioro económico en provincias como La Rioja, donde, según detalló, “14.000 empleos se han perdido”.

Tensión política, oposición y conflicto universitario

Respecto del clima político en el Congreso, Mei aseguró que el Gobierno enfrenta dificultades para conseguir consensos. Si bien reconoció que el oficialismo cuenta con una conformación parlamentaria más favorable que en diciembre, consideró que el escándalo alrededor de Manuel Adorni complicó las negociaciones.

“Todo le va a costar por este clima político”, sostuvo. Además, reveló que sectores de la oposición impulsan un pedido de interpelación para que el jefe de Gabinete explique su situación ante el Congreso.

En paralelo, la periodista se refirió a la movilización universitaria prevista para esta semana y destacó el impacto social del reclamo por financiamiento educativo. “Va a ser un gran acontecimiento social”, aseguró.

Por último, remarcó la magnitud del conflicto universitario y recordó que el sistema público involucra a millones de personas en todo el país. “Hay una comunidad educativa de 2 millones de personas y la situación es realmente crítica”, concluyó.