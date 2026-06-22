Mariano Gorodisch: "El factor B es el mayor riesgo para el Gobierno, peor que el riesgo kuka"

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, analizó el escenario político y económico de Estados Unidos y aseguró que la permanencia de Scott Bessent al frente del Tesoro norteamericano es más relevante para Argentina que el resultado de las elecciones legislativas de noviembre.

Mariano Gorodisch afirmó: "Factor B, B con B larga, el mayor riesgo para el Gobierno, peor que el riesgo kuka". Luego explicó el motivo de esa definición: "¿Por qué? ¿Quién es el factor B? B de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos".

Cómo afectaría una renuncia de Scott Bessente a Argentina

Según desarrolló, la permanencia del funcionario norteamericano resulta determinante para la estrategia económica argentina. En ese sentido, advirtió: "Porque en caso de que no siga Scott Bessent como secretario del Tesoro de Estados Unidos, sería un gran riesgo para la Argentina".

Gorodisch aclaró que no se trata de una salida inminente del funcionario. "No es que lo vayan a echar nadie, ninguno, no es que Trump lo vaya a echar", señaló, aunque remarcó que es habitual que los secretarios del Tesoro regresen al sector privado luego de un período en la función pública.

Asimismo, atribuyó este análisis a la visión del presidente de AdCap Grupo Financiero. "Esto decía Héctor Timerman, el titular de AdCap Grupo Financiero, que no es tan riesgoso que pierda Trump tanto a las dos cámaras el 3 de noviembre, porque va a seguir igual ayudando a la Argentina, que mucho más riesgoso es si Scott Bessent se fuera a ir de la secretaría del Tesoro de Estados Unidos", planteó.

En ese marco, el periodista explicó por qué considera que el funcionario estadounidense ocupa un rol estratégico para el vínculo bilateral: "Porque ahí sí, nadie como Scott Bessent conoce tanto a la Argentina, nadie como Scott Bessent quisiera ayudar tanto a la Argentina, por más órdenes que le dé el presidente Donald Trump, pero Scott Bessent conoce muy bien todos los detalles de la economía argentina".

Luego, manifestó que un eventual reemplazo del secretario del Tesoro modificaría el escenario para el Gobierno: "Un potencial cambio como secretario del Tesoro que entre alguna otra persona. Sería para el Gobierno peor esto que el riesgo kuka".