Mariano Gorodisch: “Las empresas no pueden comprar ni un dólar”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, conversó con Canal E y se refirió a las declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien aseguró que “no es prioritario” levantar el cepo para las empresas.

Según explicó Gorodisch, el mercado esperaba algún alivio parcial para las compañías: “Nadie se esperaba que hubiera un levantamiento del cepo al dólar para las empresas, pero aunque sea paulatinamente”. Y recordó que, “fue una promesa de campaña del presidente Javier Milei que se iba a levantar el cepo”.

Fuerte restricción cambiaria para las empresas

Asimismo, remarcó que hoy “las empresas no pueden comprar ni un dólar ni siquiera” y cuestionó que tampoco haya señales de flexibilización sobre las restricciones cruzadas: “Muchos esperaban, bueno, estos 90 días podrían achicarse al menos a 45, a 30, algo. Tampoco dio ninguna señal sobre eso”.

Para Gorodisch, las restricciones seguirán alimentando la diferencia entre el dólar oficial y los financieros. “Esto, claro, le pone un piso a la brecha cambiaria”, afirmó al comparar el dólar mayorista con el contado con liquidación utilizado por empresas para girar divisas al exterior.

En ese sentido, alertó sobre el escenario posterior a la liquidación de la cosecha gruesa: “¿Qué es lo que puede llegar a pasar una vez que ya transcurran, después de mayo y junio, una vez que pase el trimestre dorado de la liquidación de la soja?”.

El impacto económico del Mundial

El entrevistado también mencionó factores adicionales de presión sobre la demanda de divisas: “Si Argentina le va bien en el Mundial, puede provocar una suba ahí en el tipo de cambio también”.

A su vez, consideró negativa la publicación de una inflación mayorista superior al 5% y señaló que, “esto presiona al mercado, le pone más incertidumbre”. Además, sostuvo que, “los grandes inversores se cubren, y se cubren con la moneda dura”.