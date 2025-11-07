Mariano Sardans: “Después de las elecciones hay un optimismo muy grande respecto a Argentina”

El CEO de FDI, Mariano Sardans, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el nuevo clima económico y político tras las elecciones, también destacó el optimismo que se observa tanto en el país como en el exterior.

“Después de las elecciones hay un optimismo muy grande respecto a Argentina”, afirmó Mariano Sardans, al tiempo que destacó que, “hay una euforia renovada en Argentina”. Según detalló, esto no solo se percibe en los mercados, sino también en las redes sociales: “Muchos videos promocionan a Argentina, tanto para ir a visitar como para ir a vivir, ya no de invertir, de ir a vivir”.

La percepción de los inversores sobre Argentina

Asimismo, subrayó que, a diferencia de meses anteriores, “nadie se quiere ir, todos esperan nuevas noticias”. Incluso, indicó que sus clientes que tienen bonos argentinos “hace dos semanas se querían ir, hoy no quieren salir”, motivados por “la posible recompra de bonos en la que está trabajando el Gobierno”, lo que podría “seguir comprimiendo el riesgo país”.

Sardans sostuvo que este cambio de humor “también se siente a nivel empresario”, y lo vinculó directamente a un giro en la forma de pensar de la política local: “Empieza a haber algo que no es menor, la oposición empieza a decir sí al superávit fiscal. Eso es un cambio cultural gigantesco”. Y agregó: “Estamos hablando de superávit financiero, después de pagar deuda e intereses que te sobre plata. Eso es un cambio gigantesco en la mentalidad del político argentino”.

La posibilidad de seguir reduciendo el riesgo país

Luego, manifestó que ese respaldo de la sociedad al equilibrio fiscal podría abrir el camino a una nueva normalidad: “Si la oposición sale a decir que la normalidad es como tenemos en Paraguay, en Perú, en México, Argentina vuela”. En ese escenario, explicó que, “cae drásticamente el riesgo país y Argentina vuelve a los mercados”.

Uno de los puntos clave, según el entrevistado, es la capacidad del país para utilizar su ahorro actual: “Hoy Argentina te está ahorrando, después de pagar intereses y capital, entre 300 y 800 millones de dólares por mes, una locura”. Sin embargo, subrayó que ese dinero se guarda para afrontar pagos en julio y enero. “Si pudiese entrar al mercado de deuda de nuevo, ese ahorro lo podría trasladar a bajar impuestos, como el cheque, que es totalmente regresivo”, dijo.

En ese sentido, remarcó que, “el tema impositivo es clave para que Argentina sea competitiva a nivel mundial, no solamente en petróleo, minería y campo, sino también en servicios e industria”.