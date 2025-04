El diputado nacional del PRO, Martín Ardohain, conversó con Canal E y criticó duramente el impacto de las retenciones en el sector agropecuario y destacó la importancia de avanzar en una política agroindustrial de largo plazo. “Las retenciones fueron lo que más daño le ha hecho al agro y al país. Nos sacaron del mapa mundial”, aseveró.

En el marco de la Segunda Cumbre Agroglobal, Martín Ardohain relató que representantes de seis países de Latinoamérica “no podían creer lo que le pasó a la Argentina” y vieron con esperanza la reciente baja parcial de las retenciones. Sin embargo, advirtió: “Cuando se anunció que a partir del 30 de junio se volvían a aplicar, todo el sector agropecuario lo vio como una luz de alerta”.

Respecto a los proyectos que buscan eliminar las retenciones, señaló que en el Congreso hay seis iniciativas distintas. “Desde el PRO, junto a Luciano Laspina, impulsamos un proyecto que propone una baja paulatina, con eliminación del artículo 755, para que ningún Ejecutivo pueda volver a subirlas”. Según resaltó, “el artículo 755 le ha hecho muchísimo daño al país”.

La visión de la política sobre las retenciones

Ardohain también alertó sobre las intenciones de algunos sectores políticos: “Hoy todos los que antes apoyaban las retenciones ahora quieren eliminarlas. Pero no sabemos si es para beneficiar al productor o para desestabilizar al Gobierno. Tenemos que estar muy atentos”.

Sobre el trabajo parlamentario, subrayó: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para lograr un proyecto unificado que sea económicamente viable. Lo peor sería que se eliminen y después haya que reimplantarlas”. Además, reclamó mayor compromiso del oficialismo: “El Gobierno tiene que sentarse en la Comisión de Agricultura. No podemos sacar una ley sin consensuar para evitar problemas financieros”.

El rol del sector agropecuario en Argentina

El diputado celebró la creación del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano, al que describió como “un intento de copiar el modelo exitoso de Brasil”. A su vez, explicó que el objetivo es consensuar “cinco o diez metas a largo plazo que no cambien según quién gobierne”. En este sentido, remarcó: “El sector agropecuario puede lograr lo que no logró la política”.

Sobre la polémica por la barrera sanitaria patagónica, comentó: “La barrera hoy no existe, es un colador. Pone en riesgo la salud de millones de argentinos y hace que los patagónicos paguen el doble o triple por la carne”. Sobre la misma línea, recordó que la barrera se implementó tras un brote de aftosa en los ´80, pero que “hace 17 años que Argentina no tiene casos y el propio Senasa dice que ya no tiene razón de ser”.