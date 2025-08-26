Mechi Learning, sobre inversiones en criptomonedas: "Es un buen momento, pero hay que entrar con poco monto"

En diálogo con Canal E, la especialista en criptomonedas, Mechi Learning, analizó la reciente baja del Bitcoin y sostuvo que el ecosistema cripto sigue siendo prometedor “a largo plazo”. Consultada sobre la reciente caída del Bitcoin —que descendió desde los USD 122.000 a alrededor de USD 110.000 en pocos días—, Learning explicó: “Esto más o menos estaba esperado porque cuando todo sube dentro del mercado, sucede el ajuste”.

Afirmó que esta baja se enmarca en un contexto internacional afectado por las tasas de interés y factores estacionales: “Esto repercute en todo el mundo. Las grandes vacaciones se produjeron en julio y ahora hay un ajuste”.

Respecto al discurso de Jerome Powell y la posible baja de tasas en Estados Unidos, Learning se mostró cauta: “Ese pico fue un espejismo”, pero agregó que el mercado mantiene confianza a futuro. “Los inversores mantienen el optimismo a largo plazo porque viene de la confianza en la tecnología, en la disrupción, en la usabilidad”, afirmó.

También destacó casos concretos de adopción, como en el agro y los bienes raíces: “Hoy por hoy se tokeniza la soja, el trigo, el maíz… y se están usando hipotecas en Estados Unidos con tecnología cripto”.

Un ecosistema argentino en crecimiento y oportunidades para nuevos inversores

A nivel local, la experta remarcó que el panorama es muy alentador. “Estamos muy optimistas. Las plataformas locales están recibiendo personas del exterior que quieren aprender de nosotros”, sostuvo.

Además, destacó el interés internacional por el mercado argentino: “Hay empresas de afuera que quieren venir a competir porque ven que es un mercado muy grande”.

Consultada sobre si este es un buen momento para ingresar al mundo cripto, Learning respondió: “Sí, es un buen momento, teniendo en cuenta que va a ser a largo plazo”, y sugirió hacerlo con cautela: “Hagámoslo con poco monto, para ir probando la plataforma y viendo si es óptimo para nuestro rendimiento”.

Finalmente, compartió un dato relevante para los inversores: “Hoy leía que grandes inversores, como Constantini, tienen un porcentaje de su cartera en cripto. Hay que darnos cuenta que un porcentaje, no todo”.

