Medicamentos oncológicos: Keytruda en Argentina cuesta más del triple que en España

El especialista en economía de la salud Martín Morgenstern advirtió en Canal E que el medicamento oncológico Keytruda cuesta en Argentina un 325% más que en España.

Morgenstern explicó que el anticuerpo monoclonal Keytruda, desarrollado por Merck, Sharp & Dome (MSD), es utilizado para bloquear proteínas de células cancerígenas y mejorar la efectividad de terapias oncológicas. En España, una dosis cuesta 3.566 euros, mientras que en Argentina alcanza los 11.571 euros, es decir, un 325% más caro.

“Estamos hablando del mismo medicamento, con la misma presentación y la misma marca. En la Argentina, el precio es desmesurado y contradictorio con el discurso de que aquí todo es más barato”, señaló el especialista.

El caso Pembrox y la falsa promesa de precios bajos

El economista de la salud también cuestionó el lanzamiento de Pembrox, un medicamento producido por el laboratorio argentino Elea, que utiliza el mismo principio activo. Según anunció la empresa, su costo iba a ser 60% más bajo que el de Keytruda.

“Lo cierto es que el precio de lista del Pembrox apenas es 1,75% más barato, lo que desmiente la promesa inicial y abre interrogantes sobre cómo Elea logró comercializarlo pese a que existe una patente vigente”, explicó Morgenstern.

Falta de transparencia y control estatal

El especialista criticó que en el Ministerio de Salud de la Nación solo figure publicado el precio de Keytruda y no el de Pembrox, lo que refleja un déficit de información. “Esto demuestra que no hay una verdadera competencia. Se aparenta que la hay, pero en el fondo no existe”, advirtió.

Además, destacó que en el sector farmacéutico persisten prácticas de devoluciones “lícitas e ilícitas” hacia distintos actores del sistema, lo que eleva aún más los costos finales y genera distorsiones en el mercado.

Un llamado a la regulación

Morgenstern sostuvo que el mercado de medicamentos no puede funcionar sin control:

“El sector salud necesita regulación, control, seguimiento y trazabilidad. No se trata de decirle a las empresas cuánto tienen que ganar, sino de impedir mecanismos impropios que inflan los precios y afectan a pacientes que dependen de estos tratamientos”, remarcó.

Finalmente, subrayó que la difusión y la investigación periodística cumplen un rol clave: “Lo más importante en los mercados es que circule la información. Solo así podremos terminar con prácticas impropias y garantizar acceso a la salud”.