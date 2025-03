Mercado automotriz en Argentina: Nuevas regulaciones y la llegada de autos eléctricos

El vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor, Alejandro Lupo, habló con Canal E y destacó el impacto positivo que tendrán los nuevos modelos de vehículos en el mercado argentino. "Ya están en el país las presentaciones de los nuevos vehículos, y estarán disponibles en los próximos 30, 60, 90 días", señaló.

Los autos más modernos, con mejores tecnologías y más amigables con el medioambiente, están por ingresar, lo que representa una mejora respecto a los modelos anteriores, que "estaban muy atrasados tecnológicamente", explicó.

Lupo también mencionó el creciente interés de los consumidores por estos nuevos autos, especialmente los eléctricos y híbridos. "¿A quién no le gustaría tener un auto moderno que cumpla con normas que hasta ahora no se podían cumplir?", dijo. Este tipo de vehículos no solo será más eficiente, sino que también tendrá menos impacto ambiental, lo que los convierte en una opción atractiva para los consumidores.

El mercado de autos eléctricos y los aranceles

Una de las grandes novedades en la regulación es la liberación de un cupo de 50.000 unidades de autos eléctricos libres de aranceles, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Lupo explicó que estos autos, que tienen un costo de alrededor de 16,000 dólares, "no estarán sujetos al arancel del 35%", lo que los convierte en una opción más accesible.

El objetivo es que los autos eléctricos de gama baja empiecen a formar parte del mercado y que el precio competitivo de estos vehículos también genere un ajuste en los precios de los autos tradicionales, tanto nafteros como diésel.

"Va a haber una competencia muy interesante entre los autos eléctricos y los fabricados en Argentina", aseguró Lupo, y agregó que las terminales de autos en el país ya están implementando promociones para movilizar el mercado. "Ya están ofreciendo cuotas cero y descuentos de hasta el 50% para dinamizar las ventas", comentó el vicepresidente.

La VTV y los autos eléctricos

Una de las dudas más frecuentes es cómo se manejará la VTV para los autos eléctricos. Lupo indicó que, aunque los vehículos eléctricos no serán controlados en cuanto a sus emisiones, "seguramente se controlarán otros aspectos como las cubiertas, el tren delantero y el sistema de frenos". Además, agregó que el proceso de control de BTB será similar al de los autos convencionales, aunque esto dependerá de las normas específicas que se implementen.

Importación de vehículos para uso personal

En cuanto a la posibilidad de que los ciudadanos importen autos para uso personal, Lupo explicó que aunque la reglamentación aún no está definida, existen algunas consideraciones importantes. "Los autos importados deben ser compatibles con los modelos que se fabrican en el país, especialmente en lo que respecta a la electrónica", destacó. Esto es relevante, ya que los repuestos y la tecnología de los autos importados deben ser compatibles con los vehículos locales para evitar inconvenientes a la hora de hacer reparaciones.

Para finalizar, Lupo agregó: "Ya se está viendo una mayor accesibilidad a los repuestos importados, esto facilitará la reparación de los autos importados y contribuirá a la dinamización del mercado de repuestos en el país”.