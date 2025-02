Argentina se encuentra envuelta en una incertidumbre a nivel económico que afecta directamente la credibilidad del país de cara a la llegada de nuevas inversiones, a eso se le suma el panorama incierto en cuanto al Mercosur por el constante “coqueteo” con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Es por eso que para desarrollar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

Preocupación entre los empresarios internacionales ante la situación de Argentina

Miguel Ponce señaló que la comunidad empresarial global observa con preocupación la situación argentina. "El debate ya no es si habrá una crisis como la del '30, sino cuán grande será la depresión económica", explicó. Luego, manifestó que las recientes denuncias contra el Presidente Javier Milei y sus allegados acapararon la atención internacional y afectaron la percepción de estabilidad del país.

El impacto no se limita al ámbito político. "El desplome de muchas acciones en los mercados y la publicación de informes en medios como The Economist, Wall Street Journal y Financial Times confirman que la crisis de credibilidad argentina es un hecho", afirmó Ponce.

Argentina cada vez más cerca de un acuerdo de libre comercio pero más lejos del Mercosur

Otro punto clave es el alineamiento automático de Argentina con las políticas estadounidenses, lo que generó interrogantes sobre el futuro del Mercosur. "Si coqueteamos tanto con un acuerdo de libre comercio, en realidad estamos diciendo que queremos salir del Mercosur", señaló el entrevistado. Además, criticó la propuesta de aranceles recíprocos con Estados Unidos, calificándola de "imposible de realizar" debido a las diferencias en estructuras comerciales.

Crece la incertidumbre entre las inversiones

En términos de inversiones extranjeras, Ponce destacó que, "los empresarios están en modo 'Wait and see'", esperando claridad antes de comprometerse con Argentina. A pesar de los indicadores macroeconómicos tentadores, la falta de estabilidad institucional y el enfrentamiento con el Poder Judicial generan dudas. "Ningún inversor se arriesga en un país con este nivel de incertidumbre", enfatizó.

El especialista en comercio exterior también analizó la política comercial de Estados Unidos y su impacto en la economía global. "Estamos en un momento de incertidumbre extrema. La administración estadounidense amenaza, retrocede y negocia, pero aún no hay definiciones claras sobre los aranceles", indicó. Además, advirtió que la creciente tensión en torno a China y Ucrania podría afectar las relaciones comerciales de Argentina.