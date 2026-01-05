Miguel Ponce: “El derecho internacional ha caducado”

La detención de Nicolás Maduro por orden del presidente estadounidense Donald Trump marcó, según Miguel Ponce, un punto de inflexión histórico. En diálogo con Canal E, el analista aseguró que el mundo atraviesa un proceso acelerado de transformación institucional y geopolítica. “Hoy las Naciones Unidas bajan la cortina, la carta de Naciones Unidas y el derecho internacional han caducado”, afirmó, tras escuchar declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio desestimando el rol del organismo internacional.

Ponce sostuvo que este escenario no es aislado, sino parte de un “reseteo mundial” que viene gestándose desde hace años. “Todas las instituciones del mundo anterior terminaron”, remarcó, y explicó que Estados Unidos ya no reconoce límites multilaterales para su accionar exterior. En ese marco, recordó frases recientes de Trump que habían pasado inadvertidas: “Las Naciones Unidas no tienen razón de ser, las Naciones Unidas tendríamos que ser nosotros”.

Estados Unidos y el nuevo foco en América Latina

El especialista advirtió que la estrategia estadounidense implica un repliegue relativo de Europa y un giro directo hacia América Latina. Según Ponce, Washington busca redefinir la OTAN y concentrar su poder militar en la región. “La nueva OTAN es Latinoamérica”, citó, al tiempo que recordó que Trump elevó el presupuesto militar a un billón de dólares.

Este giro ya genera consecuencias económicas inmediatas. Los mercados reaccionaron con subas récord en acciones estadounidenses y en empresas energéticas como Chevron, que extrae una parte sustancial del petróleo venezolano. Sin embargo, Ponce alertó sobre contradicciones internas en el propio gobierno norteamericano y dentro del movimiento MAGA. “Esto está marcando una contradicción y por eso la incertidumbre se refleja en los mercados”, explicó, señalando el alza del oro y la plata como refugios ante el riesgo global.

China, Rusia y un orden internacional en tensión

Ponce también analizó la reacción de China y Rusia, principales acreedores energéticos de Venezuela. Recordó que “el 80% del petróleo venezolano va a China como pago de los préstamos al régimen de Maduro”, y advirtió que Beijing observa la situación con cautela, aprovechando el desgaste moral de Estados Unidos para reforzar su imagen internacional.

Finalmente, el analista sostuvo que la crisis venezolana acelera un proceso mayor de reconfiguración global. “Nadie cree que esto termine acá”, concluyó, anticipando un período prolongado de inestabilidad política, económica y diplomática a escala mundial.

