Miguel Ponce: “El problema es esta psicosis colectiva de una tercera guerra mundial”

En función de analizar la escalada del conflicto en Medio Oriente, su impacto en la economía, el involucramiento de Estados Unidos, la situación del Estrecho de Ormuz y los debates en la OTAN, este medio dialogó con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

Miguel Ponce planteó la magnitud del momento histórico: “Posiblemente por donde estoy físicamente, la gravedad de la situación planteada a partir de lo ocurrido, diríamos, de la famosa guerra de los 12 días, se ha transformado en lo que podríamos llamar en el día de hoy la guerra en la OTAN”.

Cuál es el papel de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel

Sobre el papel de Estados Unidos, señaló: “El presidente Trump hizo, yo te diría, dos tipos de declaraciones sumamente preocupantes y que ha originado esta, yo te diría, sensación de estrés que se está viviendo en estos momentos en todos los portales, en todas las delegaciones”.

En particular, Ponce destacó la tensión que hay entre las potencias y los medios estadounidenses: “Se dedicó el presidente Trump a vituperar a la CNN y al New York Times, simplemente por el hecho de que habían publicado un informe del Pentágono donde decía que, ojo, no difundamos un exitismo ni una exageración respecto a lo logrado en los bombardeos”.

Las exigencias de Donald Trump a Europa

Sobre la cumbre en La Haya, explicó que Donald Trump planteó mayores exigencias a Europa: “Claramente el aumento de este presupuesto, implica que los dólares europeos que anteriormente se dedicaban a salud y a educación, ahora van a volar para Estados Unidos a la compra de las industrias armamentísticas”. Y remarcó que la presión sobre los países europeos es una estrategia deliberada: “Los europeos tienen un problema, el problema es España, España es insolidaria con los otros países”.

Asimismo, el especialista en comercio exterior explicó que este tema agudiza los conflictos internos de Europa: “Esto, así como paradójicamente si nosotros miramos cuál es el cuadro de situación de Irán, donde primero no le han logrado frenar o por lo menos no le han imposibilitado continuar con el plan nuclear y segundo y más importante, querían el recambio del régimen. No solo no hay recambio del régimen, sino que el régimen se ha fortalecido”.

La situación en el Estrecho de Ormuz es clave para la economía global, según expresó: “En el Estrecho de Ormuz circula prácticamente un tercio o tal vez un poquito menos del petróleo que abastece a todo el planeta y por supuesto un cierre de esa circulación puede generar problemas muy graves para la economía global”.

En ese marco, advirtió que la “psicosis colectiva” alimenta los precios y los mercados: “El problema es esta psicosis colectiva de una tercera guerra mundial, en este caso es la amenaza rusa la que hace que los amigos de la OTAN digan tenemos que salir a armarnos porque si nos armamos garantizamos la paz”.