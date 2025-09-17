Miguel Ponce: “Hay una caída de nuestro saldo comercial de 19.000 millones y esto es preocupante”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E y advirtió sobre las inconsistencias del presupuesto 2026, la proyección de déficit comercial y el rumbo que Javier Milei busca imprimirle al modelo productivo argentino, con fuertes críticas a la idea de replicar la “maquila” paraguaya.

Miguel Ponce evaluó los números oficiales: “Vemos que de los 16.000, casi 17.000 millones de superávit que tuvimos el año pasado, el proyecto enviado al Congreso nos avisa que este año terminaríamos en casi 2.500 negativos. O sea, hay una caída de nuestro saldo comercial de 19.000 millones y esto es preocupante. Pero lo peor es que para el año que viene nos anuncian que vamos a tener un déficit, más de 5.700. Ese número es mentiroso”.

Inconsistencias en los números de déficit comercial

Asimismo, explicó que, “por cada punto de PBI las importaciones crecen un piso del 3%. O sea, que lo que debería decir esa planilla que es 15 de piso y no 12. De todos modos es una grosería”.

Ponce remarcó que el impacto de los nuevos complejos exportadores tardará años: “Este impacto de Vaca Muerta y del litio recién va a ser a partir del 2030, si se hacen las inversiones y los trabajos de logísticos necesarios como para poder aprovechar recién un planteamiento de explotación y exportación óptimos de los complejos que estamos analizando”.

Repercusiones del discurso de Javier Milei en Paraguay

Por otro lado, se mostró alarmado por las palabras de Javier Milei en la CEPAC: “Cuando lo escuché al Presidente en Paraguay, dice dos cosas muy preocupantes. Uno, el modelo nuestro debiera ser el de Paraguay, no sólo para Argentina como modelo, sino para toda Latinoamérica. El segundo punto es que lo explica diciendo que el modelo productivo de Paraguay está basado en una ley de apoyo a la maquila”.

El especialista en comercio exterior comentó que, “la maquila ha creado en Paraguay un impacto de 30.000 nuevos puestos de trabajo. En Argentina tenemos un millón 100.000 trabajadores en la industria, obviamente decrecientes, porque ya Milei ha cerrado, ha obligado a cerrar al doble de las industrias que cerraron durante el gobierno de Macri”.

El problema, advirtió, es que “si el modelo es ese, el de la maquila reemplazando la producción industrial, es decir, el agregado de valor exportan sin pagar un impuesto. Sólo pagan el 1% sobre los sueldos de los empleos creados”.