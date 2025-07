Miguel Ponce: “La guerra comercial se convirtió en bélica”

Miguel Ponce, especialista en comercio internacional, sostuvo en diálogo con Canal E que la guerra arancelaria liderada por Estados Unidos “ha mutado en una confrontación de carácter militar con implicancias globales”.

Una guerra arancelaria que escala a lo bélico

En una entrevista cargada de advertencias, Miguel Ponce trazó un paralelismo directo entre la guerra comercial actual y un potencial conflicto armado. “Desde antes que asumiera Trump advertimos el uso de aranceles como una herramienta de presión política y financiera”, recordó. Según explicó, esta estrategia no sólo apunta a castigar a rivales estratégicos, sino también a reducir el histórico endeudamiento estadounidense, que “ya supera el gasto militar del país”.

La situación dio un giro inquietante en las últimas horas: “Se le dio un ultimátum a Rusia: si no termina la guerra en 50 días, tendrá aranceles del 100%”, dijo Ponce, señalando que esta medida fue comunicada tras una reunión entre Trump y el jefe de la OTAN. Pero la amenaza no se limitó a lo económico. “Estados Unidos ofreció enviar todas las armas necesarias no solo a Ucrania, sino a Europa”, reveló.

Además, trascendieron detalles de una conversación en la que Trump habría preguntado a Zelensky si estaría dispuesto a atacar Moscú y San Petersburgo. “La respuesta fue que sí, siempre que tuvieran el armamento adecuado”, comentó Ponce, remarcando el nivel de tensión al que se ha llegado.

Argentina, alineada sin reservas

Respecto al posicionamiento de Argentina en este nuevo escenario, Ponce fue categórico: “Estamos totalmente alineados con Estados Unidos e Israel”, afirmó. Incluso mencionó que el gobierno argentino habría ofrecido enviar ayuda militar a Israel, una propuesta que en ese país fue tomada como una excentricidad. “Lo de Menem con las relaciones carnales es un poroto al lado de lo que estamos hoy”, graficó con ironía.

En términos económicos, la guerra comercial ya está teniendo consecuencias tangibles en América Latina. Estados Unidos impuso un arancel del 50% a Brasil, y este respondió con una devaluación del real. Para Ponce, esta dinámica representa un serio riesgo para la región: “Esto implica el final del Mercosur, su ruptura total”, advirtió.

La depreciación del real también tuvo efectos colaterales. “Algunos argentinos celebran porque ahora viajar a Brasil es más barato. Esas miserabilidades muestran lo bajo que hemos caído”, criticó.

Finalmente, Ponce resaltó que este conflicto trasciende las tarifas y apunta al corazón del sistema financiero global. “Lo que está en debate es la persistencia del dólar como moneda principal del mundo”, sentenció. En su opinión, la competencia monetaria se ha vuelto tan importante como la militar o comercial, y por eso “no se puede divorciar la guerra comercial de la guerra bélica”.