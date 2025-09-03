Miguel Ponce: “La mala noticia es que tal vez a nivel mundial también sea un día denso y pesado”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, analizó para Canal E la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos, China, Rusia y Corea del Norte, el impacto de la guerra de aranceles y las consecuencias para la Argentina en el vínculo bilateral con Washington.

Miguel Ponce comparó la situación argentina con el clima internacional: “La mala noticia es que tal vez a nivel mundial también sea un día denso y un día pesado. Ha habido un muy duro comunicado de Donald Trump donde habla de una conspiración de China, Rusia y Corea del Norte”.

La respuesta de China a la denuncia de Donald Trump

Frente a esto, explicó la respuesta de Beijing: “China le ha contestado con mucha fortaleza y decisión, contesta diciendo que la paz se garantiza, pero que no hay ningún tipo de miedo a la violencia”.

Al mismo tiempo, Ponce mencionó los movimientos de Moscú: “El Kremlin ha dicho que las reuniones y los vínculos que está teniendo Putin allí en China con Corea del Norte y con la propia China no implican que se esté pensando en ningún tipo de complot como el que aparentemente denunciaba el presidente Trump”.

Europa toma medidas preventivas ante un posible ataque de Rusia

Asimismo, destacó la preocupación europea: “Francia acaba de ordenar que los hospitales estén listos para la guerra el próximo año y Alemania advierte que está en alerta por si Putin utiliza los próximos ejercicios militares para atacar a Europa”.

El especialista en comercio exterior remarcó que la escalada ocurre en un contexto de negocios: “Se produce cuando Europa está empezando a destinar y acelera con estos mensajes los gastos en armamentos que, por supuesto, se los compra a los Estados Unidos”.

Además, subrayó el frente económico: “La guerra arancelaria también entra a agregar mayor incertidumbre porque un tribunal de Washington ha dicho que los aranceles están en cuestionamiento hasta que no pasen por el congreso. Acaba de salir Trump a decir que va a apelar, acusa a los demócratas, a un tribunal demócrata de todo esto”. Sobre la misma línea, comentó que el impacto inmediato se refleja en los mercados: “Esto origina que el oro hoy está en récord absoluto, como siempre que hay conflictos internacionales graves”.