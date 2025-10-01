Miguel Ponce sobre el cierre del gobierno en Estados Unidos: “Se evalúa que van a haber muchos despidos”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E e hizo hincapié en las implicancias del cierre del gobierno en Estados Unidos y sus efectos sobre la economía argentina. También advirtió que el famoso shutdown puede tener consecuencias directas en la corrida cambiaria y en el escenario electoral.

Miguel Ponce explicó que, “el cierre, el famoso shutdown, que implica que a partir de que el Congreso de los Estados Unidos no aprueba el presupuesto enviado por Trump, se para toda la administración”.

Cómo actuará Donald Trump ante el cierre

Asimismo, detalló que, “esto implica que vos vas a un museo y el museo está cerrado porque no están los empleados, pero además implica dos cuestiones difíciles, porque pega muy fuerte, que es el que Trump va a aprovechar esta circunstancia no solo para echar empleados públicos y suspender algún tipo de programas, sino para completar aquello que dejó inconcluso Elon Musk cuando hizo ese proceso de reforma”.

Sobre la misma línea, Ponce agregó: “Se evalúa que van a haber muchos despidos y los despidos podrían llegar al entorno casi del millón de personas. Esto para Estados Unidos es muy fuerte”.

El factor económico también podría verse afectado

Según desarrolló, el impacto va más allá del empleo: “Esto podría generar no solo que se paren los fondos para salud, que haya un aumento inflacionario, sino además que esto retrase los números económicos que se van a conocer desde la oficina del Estado. Y esto podría hacer retrotraer la situación de la Reserva Federal que podría tomar como excusa el desconocimiento y el agravamiento de la situación del empleo para entonces no reducir las tasas que estaban previstas”.

A su vez, el especialista en comercio exterior señaló un dato clave: “El oro está subiendo a valores récord, está en el entorno ya de los 4 mil millones y se ha producido algo a partir de esta situación que no se da desde el año 95, que es que por primera vez hasta los bancos centrales buscan refugio en oro y por primera vez superan las reservas en oro en los bancos centrales a los bonos de Estados Unidos”.

Por otro lado, comentó: “Ahora, ¿por qué decimos que esto nos puede impactar de manera directa? Porque, claro, se ha anunciado en el día de ayer y no alcanzó para frenar nuestra corrida cambiaria, la que estamos atravesando inclusive en el día de hoy y atravesamos ayer”.