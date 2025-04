En diálogo con Canal E, el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, habló sobre el levantamiento parcial del cepo cambiario y el debut del nuevo esquema económico, también se refirió a los riesgos que implicaría una devaluación y las complicaciones que traería para el crecimiento económico un posible atraso cambiario. “Vamos camino a una recesión si no se permite la recuperación del salario”, sostuvo.

Los efectos de la devaluación y el cambio en la narrativa de Javier Milei

Miguel Ponce explicó que el plan oficial genera un triple interrogante: “El riesgo país, el nuevo dólar de equilibrio y el pass through, o sea, cómo impacta la devaluación en los precios. Lo más preocupante es esto último”.

Luego, manifestó que la intervención pública del presidente Javier Milei cambió las reglas del juego. “En su entrevista con Fantino tiró abajo toda la narrativa previa, dijo chau a la dolarización, chau a la competencia de monedas, chau a quemar el Banco Central. Ahora habla del súper peso, y eso significa volver al atraso cambiario”, criticó.

La “extorsión” de Javier Milei al campo

Ponce señaló que la reacción del agro es clave. “Hablé con un dirigente del campo que me dijo: ‘Sí, me subieron el dólar a $1.230, pero mis insumos para la siembra ahora me salen 10% más. Estoy peor que antes’”, relató. Y agregó: “Con este esquema, el campo pierde competitividad y el Gobierno se aleja de uno de sus principales aliados”.

Además, apuntó contra la advertencia presidencial sobre las retenciones: “Lo de Milei fue casi una extorsión. Les dice ‘liquiden ahora porque en julio vuelven las retenciones’. Pero también les dice que va a llevar el dólar a $1.000. O sea, van a perder sí o sí”.

El dólar se encuentra atado a diferentes factores externos

El especialista en comercio exterior no dudó en calificar el momento actual como de “temblor”. Asimismo, aseguró: “El dólar de $1.200 no es definitivo. Todo dependerá de la reacción del campo, de la puja entre industria y comercio, y de lo que pase afuera con la guerra comercial entre Estados Unidos y China”.

En ese sentido, remarcó que el conflicto geopolítico global tiene efectos concretos: “Las bolsas caen, el oro sube, y se derrumban las tecnológicas por las restricciones de exportación de chips. Todo eso impacta en nosotros. Y en este contexto, aparecen presiones para abrir el mercado argentino a maquinaria usada extranjera”.

El impacto de la importación de maquinaria usada agrícola en la industria nacional

Sobre ese punto, el entrevistado expresó: “Los industriales están muy nerviosos. En ADIMRA están que trinan. Esta apertura a maquinaria usada es una de las exigencias que empiezan a aparecer ahora, después del ‘festejo alocado’ que vimos tras la firma del acuerdo con el FMI”.

Sobre la misma línea, advirtió que esa medida puede generar un aluvión de importaciones a bajo costo: “Van a ofrecer stocks que no entran en Estados Unidos a precios de saldo. Nuestra industria no está preparada para competir con eso”.