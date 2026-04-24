“Milei se equivoca en los datos”, la dura respuesta de Guido Bambini en “QR!” sobre el industricidio y la apertura de importaciones

En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso abrió el debate sobre la situación económica del país y el impacto del modelo de Javier Milei. Allí, el panelista especializado en economía, Guido Bambini, analizó declaraciones recientes del Presidente y cuestionó con dureza su diagnóstico sobre consumo, confianza e importaciones.

“Milei se equivoca en los datos”, resumió Bambini, luego de repasar cifras oficiales y estadísticas recientes.

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Uno de los primeros puntos que analizó fue la caída del índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella. Según explicó, Milei aseguró en una entrevista reciente en el streaming Neura Media que la caída era menor en el interior del país que en el Gran Buenos Aires, pero los números muestran lo contrario. “Primer error, Presidente. Primer error", lanzó Bambini.

Y detalló: “En el interior cayó más de un 10%, mientras que en el Gran Buenos Aires fue apenas del 1,53%. Se desplomó mucho más en el interior”. Para el economista, esa diferencia desmiente la idea de que la crisis golpea principalmente al conurbano y confirma que el deterioro es generalizado.

Ventas en supermercados: “No es para festejar”

Otro de los ejes fue la afirmación presidencial sobre una supuesta recuperación de ventas impulsada por el crédito. Milei sostuvo que el aumento del financiamiento estaba vinculado a una mejora en el consumo y una recomposición del capital de trabajo.

Sin embargo, Bambini mostró los datos del INDEC y relativizó ese escenario. “El crecimiento en supermercados fue apenas del 0,3%. Es una suba muy magra, no es para nada festejable”, explicó.

Además, recordó que el nivel actual sigue muy por debajo del inicio del gobierno: “Estamos más de 10% abajo de los niveles previos a esta gestión”.

También marcó caídas en mayoristas y shoppings, dos sectores clave para medir el pulso del consumo. En autoservicios mayoristas hubo una baja del 0,7%, mientras que en los centros comerciales la caída fue del 1,8%.

Apertura de importaciones: “Estamos en récord histórico”

El tercer punto fuerte de la discusión fue la apertura comercial. Durante la entrevista, Milei negó que exista una apertura indiscriminada de importaciones y defendió la competencia externa como una forma de reconversión productiva. Pero Bambini mostró otra lectura: “Estamos en récord histórico de importación de bienes de consumo”.

Según explicó, el promedio móvil de los últimos doce meses marca el nivel más alto de toda la serie estadística.

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“En textiles, bienes de consumo y productos terminados, las importaciones están en máximos históricos. Son más de 11.400 millones de dólares”, sostuvo. Para el economista, esto golpea directamente a la producción nacional y acelera el cierre de fábricas.

El industricidio y la destrucción del empleo

Bambini también habló del dato más reciente de actividad económica y aseguró que el panorama industrial es preocupante. “La caída del 2,6% en febrero fue la más importante desde diciembre de 2023. Es la séptima caída más fuerte desde 2004”, señaló.

Y agregó que no se trata simplemente de un reacomodamiento productivo. “No es que hay ganadores y perdedores. Hay sectores que directamente se están destruyendo”, afirmó.

Según explicó, los más afectados son la industria y la construcción, justamente los rubros que generan la mayor cantidad de empleo registrado privado. “Son los sectores que explican el 50% del trabajo formal en Argentina”, remarcó.

Milei ya piensa en 2027

Sobre el final, también se refirió a la definición política del Presidente, quien confirmó que buscará la reelección si considera que su gestión funciona. “No solo voy a terminar este mandato, voy a ir por otro si creo que estamos haciendo bien las cosas”, dijo Milei.

Para Bambini, esa anticipación electoral refleja que el Gobierno ya observa un cambio en el humor social y empieza a moverse en clave política.

LB