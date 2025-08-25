Un ministro bonaerense afirmó que “el Gobierno Nacional no puso un peso para mejorar los caminos rurales”

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, analizó para Canal E la realidad en Bahía Blanca y en otras regiones productivas, cuestionó la “obra cero” del Gobierno y defendió el programa provincial de caminos rurales.

Javier Rodríguez explicó que existen dos escenarios diferentes en la provincia: “En el caso de Bahía Blanca, por supuesto, venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la recuperación después de la inundación de aquel 7 de marzo”. Luego, detalló que, “en aquel momento, las mayores afectaciones se vieron en la ciudad, pero también en los cordones hortícolas productivos y en los distintos sectores vinculados a la producción agropecuaria”.

Fuerte involucramiento en la mejora de los caminos rurales

“Desde ya planteamos asistencia directa a los productores, en algunos casos con aportes no reembolsables, con líneas de financiamiento específicas, y también abordamos el tema de los caminos rurales”, sostuvo.

En ese marco, Rodríguez recordó que, “ya aportamos algo más de 550 millones de pesos para el financiamiento y para la recuperación de esos productos”. Además, destacó la entrega de maquinaria: “El viernes pasado, con el gobernador, estuvimos entregando maquinaria para la reparación de caminos, en el marco de un plan que venimos realizando en toda la provincia”.

Los caminos rurales obtuvieron mejoras en más de 5.000 kilómetros

Sobre la misma línea, defendió el plan estratégico: “Llevamos realizando algo más de 380 mejoras, entregamos algo más de 120 máquinas para fortalecer los equipamientos, y siempre abordando lugares y tramos específicos. En el marco de esto, mejoramos algo más de 5.000 kilómetros. En su momento nos habíamos propuesto los 3.000, esa meta fue superada”.

Además, el entrevistado remarcó que, “dispusimos también hace algunos meses un financiamiento adicional de unos 2.000 millones para los distritos en emergencia. Eso se está ejecutando con distintos convenios, con distintas transferencias, que tienen hoy por hoy el objetivo de paliar esta situación”.

Por otro lado, cuestionó: “La verdad es que hoy no hay una política agropecuaria del Gobierno Nacional que aborde las condiciones y las necesidades específicas de la producción”. En este sentido, señaló la falta de acompañamiento: “El Gobierno Nacional todavía en estos distritos no declaró la emergencia agropecuaria. Para decirlo de manera llana, no puso un peso para mejorar los caminos rurales”.