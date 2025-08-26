Los motivos detrás del gran momento de rentabilidad que atraviesa el negocio ganadero

Con el fin de analizar el gran momento en materia de rentabilidad que está atravesando el negocio ganadero argentino, con valores históricos que llaman la atención de productores e inversores, este medio se comunicó con el consultor ganadero, Diego Ponti.

Diego Ponti subrayó que, “los valores históricos tienen mucho que ver con, por un lado, una cuestión de oferta estructural que la producción en Argentina durante años se ha mantenido estable, no ha logrado crecer. Por otro lado, una demanda que viene traccionada por el consumo interno y también por muy buenos precios internacionales”.

Estabilidad en los precios de hacienda

Luego, destacó que, “a partir de ello tenemos precios de la hacienda que se mantienen firmes y que permiten para aquellos que trabajan bien desde lo productivo, que han logrado encontrarse con su eficiencia productiva, tener resultados positivos”.

Además, Ponti recordó que, “cuando analizamos el precio de los terneros que van con destino engorde, hoy está ubicada por encima de los tres dólares billete para el productor. Esta situación se dio solamente en seis oportunidades, en seis meses de los últimos 175 meses”.

El precio del ternero no sufrió variaciones

En ese marco, explicó que, “venimos del primer semestre del año, que es el momento donde se concentra toda la oferta de terneros y ahí la novedad tiene que ver con que no bajó el precio del ternero en ningún momento. Estuvo muy fijo”.

La razón principal, indicó el entrevistado, es que “del otro lado hay compradores de esos terneros o hay productor que tiene ese ternero que no se quiere desprender. ¿Por qué? Porque los costos de engordar el ternero, ya sea maíz o proteína, son muy competitivos para sumar kilos”.

Sobre cómo sostener los resultados, comentó: “Hoy mucho de lo que hablamos es si los buenos precios se traducen realmente en buenos negocios. Porque hay productores que entienden que el precio es muy bueno, pero después cuando van a hacer sus cuentas se dan cuenta que la plata que le queda en el bolsillo no es suficiente”.