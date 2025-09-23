El analista económico, Leonardo Piazza, analizó para Canal E el impacto de las medidas correspondientes a reducir las retenciones a cero, además del apoyo financiero de Estados Unidos, los riesgos fiscales y las oportunidades que se abren para el Gobierno de Javier Milei.

Leonardo Piazza recordó el contexto previo a los anuncios: “Con el descalabro que había fundamentalmente en el sistema cambiario y la pérdida de dólares que el Banco Central tuvo que hacer, 1.100 millones de dólares en 3 días, para intervenir en el techo de la banda, evidentemente el viernes terminó donde algo había que hacer de alguna manera”.

El campo es el único que sector que tiene dólares

Asimismo, explicó que la baja de retenciones estaba dentro de las opciones: “La oferta del único sector que tiene dólares es el campo, entonces yo creo que esa medida, si bien fue sorpresiva, estaba dentro del menú de opciones”. Según desarrolló, la eliminación temporal de las retenciones “es muy beneficiosa, tanto para el productor como para los exportadores”.

La segunda noticia fue, para Piazza, aún más significativa: “La otra noticia fue mucho más un golpe terrible, una sorpresa terrible, porque yo nunca he visto un apoyo de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos a un país en la magnitud que se dio”.

A qué se debe el respaldo de Estados Unidos

A su vez, subrayó que esta vez el respaldo responde a una crisis interna: “En este caso es una crisis doméstica, en este caso es una crisis de una manera interna del país, pero evidentemente el Tesoro tiró en la mesa todo y eso fue, yo te diría, en el mercado la noticia”.

Luego, el analista económico manifestó que el efecto se vio de inmediato: “Nuestros bonos eran de altísimo riesgo, casi de pandemia emergente, ahora nuestros bonos tienen que dar al Tesoro de Estados Unidos, casi que somos, tenemos el mismo riesgo, una locura de lo que ha pasado”.

En este sentido, consideró que ambos anuncios estuvieron alineados: “Yo creo que las dos medidas tienen concordancia, yo creo que estuvieron casi sistemáticamente coordinadas”. Incluso vinculó la decisión a los grandes exportadores: “Los exportadores, las cuatro exportadoras que de alguna manera pueden generar estos 7.000 millones de dólares son dos de origen estadounidense, una china y una suiza”.