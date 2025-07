Natalia Motyl: “El rumbo económico se va a torcer post-elecciones”

En diálogo con Canal E, la economista Natalia Motyl aseguró que el actual esquema económico no es sostenible y que “el rumbo se va a torcer post-elecciones, independientemente del resultado”.

Volatilidad cambiaria y fragilidad estructural

En medio de la incertidumbre que genera la volatilidad del dólar, Natalia Motyl explicó que las declaraciones del Ministro de Economía buscan contener expectativas devaluatorias. “Al Ministro no le queda otra que impactar en las expectativas, pero lo cierto es que la economía no está totalmente sana”, advirtió.

Motyl subrayó que Argentina es uno de los pocos países de la región donde los procesos electorales desatan una fuerte tensión cambiaria. “Hay factores internacionales que impactan, pero también elementos locales que generan mayor salida de capitales”, explicó. Además, señaló que las propias proyecciones oficiales plantean un tipo de cambio casi congelado, mientras el mercado prevé un fuerte atraso que podría derivar en una corrección brusca.

“El gobierno está interviniendo en el mercado de futuros para evitar saltos del tipo de cambio antes de las elecciones”, sostuvo. Pero advirtió que este control podría soltarse después de octubre, impulsando al dólar hacia el techo de la banda de flotación. La menor entrada de divisas por la finalización de la cosecha agrava aún más la situación.

Reservas, FMI y estrategia política

Consultada sobre la acumulación de reservas y las metas con el FMI, Motyl fue clara: “El Banco Central necesita dólares, pero ya pasó la etapa de mayor ingreso por el agro”. En ese sentido, recomendó una estrategia más activa: “El gobierno debería empezar a comprar divisas para tener un colchón ante posibles turbulencias”.

Sobre el discurso oficial que destaca logros en la acumulación de reservas, la economista relativizó: “Es absurdo hablar de reservas si la macro no está sana”, dijo. Agregó que la presión no viene tanto del dólar, sino del propio peso: “La demanda del peso está cayendo; la gente se deshace de él y se cubre en dólares”.

Al referirse al modelo monetario, Motyl destacó las contradicciones del gobierno: “Dicen querer fortalecer el peso, pero incentivan ventas en dólares; no tienen definido un rumbo monetario claro”. Según ella, persiste un esquema bimonetario en el que el dólar sigue siendo refugio de valor frente a un peso debilitado.

Finalmente, Motyl aseguró que la estrategia actual es de corto plazo y no sobrevivirá a los comicios. “Hoy el gobierno está aguantando para que no se dispare el mercado cambiario y no afecte los resultados electorales”, analizó. Y concluyó: “Va a cambiar el programa económico post-elecciones, independientemente del resultado”.